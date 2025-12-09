Una fiaba musicata per Santa Lucia: a Varese arriva Nevina e Fiordaprile

Una merenda, una fiaba e la magia della musica: sarà questo il cuore del pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie in programma sabato 13 dicembre alle 15.30 al Circolo di viale Belforte 165, nell’ambito della rassegna “Musica nei Quartieri – Aspettando il Natale”, promossa dall’Associazione Cameristica di Varese con il sostegno del Comune e inserita nel progetto Nuovi Orizzonti Sonori, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La giornata della Santa Lucia, da sempre legata alla meraviglia dell’attesa, offrirà ai più piccoli una fiaba natalizia narrata e musicata: “Fiaba di Natale – A merenda con Nevina e Fiordaprile”, ispirata a uno dei racconti più amati di Guido Gozzano. Una storia poetica e senza tempo che racconta l’amore impossibile tra Nevina, principessa della neve, e Fiordaprile, fanciullo del tepore e dei fiori, in un intreccio delicato di desiderio, distanza e nostalgia.

Gli interpreti

La narrazione sarà affidata alla voce calda e coinvolgente di Silvia Sartorio (nella foto), accompagnata dalla fisarmonica di Davide Vendramin, che eseguirà musiche di Béla Bartók e Johannes Brahms. Un dialogo continuo tra parola e suono che creerà un’atmosfera sospesa, perfetta per grandi e piccini.

Un momento di ascolto, festa e condivisione

L’evento, pensato per avvicinare il pubblico alla musica in un clima accogliente, offrirà anche un momento di merenda e convivialità.

Dentro il progetto Nuovi Orizzonti Sonori

La rassegna si inserisce nella visione di Nuovi Orizzonti Sonori (NOS), un programma culturale diffuso che valorizza i quartieri della città portando musica di qualità e favorendo la partecipazione di famiglie e giovani.

NOS unisce infatti:

qualità artistica e accessibilità,

incontro tra linguaggi e generazioni,

collaborazione tra associazioni, istituzioni e territorio,

valorizzazione dei luoghi della quotidianità.

I prossimi appuntamenti NOS

Venerdì 19 dicembre – ore 21.00

Coro Goccia di Voci – Casa Paolo, Brezzo di Bedero

Sabato 20 dicembre – ore 20.45

Orchestra Cameristica di Varese – Spazio Yak, Varese

Sabato 24 gennaio – ore 15.30

Ensemble Barocco Carlo Antonio Marino – Ospedale di Circolo, Varese

Per informazioni, interviste e materiali:

info@cameristicadivarese.it

Sito web: cameristicadivarese.it/NOS

Facebook: @NOSonori – Instagram: @nuoviorizzontisonori