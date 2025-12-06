Una foto ricordo, un libro per ridere e yoga per chiudere dicembre da Boragno

Si conclude il programma della Galleria Boragno di dicembre che propone ai suoi visitatori due interessanti eventi negli spazi di via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio.

Gli appuntamenti in calendario

Sabato 13 dicembre un’occasione per farsi fotografare da Silvia Gallo Stampino insieme a famigliari, amici e amori… anche a quattro zampe. “A NATALE UNA FOTO PER RICORDARTI DI TE CON CHI NON VUOI DIMENTICARE” con un ritratto fotografico in bianco e nero Per ulteriori informazioni, costi e prenotazioni 3289521805

gallostampinosilvia@gmail.com

Domenica 14 dicembre alle ore 18:00 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “40 anni di risate” di Alberto Ceccuzzi edito Tracce per la Meta.

L’immaginario satirico italiano prende forma in una straordinaria raccolta che ripercorre quarant’anni di osservazione critica della nostra società. Un patrimonio unico, frutto del lavoro di Alberto Ceccuzzi, uno degli interpreti della contemporaneità e uno dei fondatori del Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

Proseguono fino al 18 dicembre gli incontri il lunedì con il Circolo fotografico bustese, il martedì con il Corso di Yoga Terapeutico di Giuseppe Sabbatino e il mercoledì con il Corso di Tango Argentino organizzato da Lola Tango A.S.D.