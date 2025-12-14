Una gara di solidarietà per i cani di Uboldo: raccolta record grazie al Gcc San Martino di Carnago

Una straordinaria ondata di solidarietà ha animato il pomeriggio organizzato dal Gcc San Martino di Carnago, che desidera ringraziare quanti hanno risposto con entusiasmo all’appello per aiutare i cagnolini del Canile di Uboldo.

A dimostrazione dell’amore verso gli animali, una moltitudine di persone è arrivata da ogni angolo della provincia – e non solo – portando cibo, pannoloni, traverse e coperte. Da Monza Brianza, Milano, Arcisate, Cunardo, Busto Arsizio, Gallarate, Morazzone, Tradate, Solbiate Arno, Caronno Varesino, Caronno Pertusella, fino a Carnago, in tantissimi hanno voluto offrire un aiuto concreto ai “nostri amici a quattro zampe”.

Il gruppo di cammino carnaghese si è già attivato per organizzare la consegna del materiale raccolto nel più breve tempo possibile, assicurando che tutto raggiunga al più presto il canile e i suoi ospiti.

«Tutta questa generosità e umanità donano una grande speranza!» sottolinea il Gcc San Martino di Carnago, che esprime anche un sentito ringraziamento a VareseNews, riconosciuta per il prezioso contributo nel diffondere l’iniziativa e nel rendere possibile una partecipazione così ampia.

Una giornata che dimostra come, quando la comunità si mobilita, la solidarietà possa davvero compiere piccole grandi magie.