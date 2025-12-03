Una giornata di Open Day per Scuola dell’infanzia e Scuola primaria a Brinzio

Le scuole di Brinzio si presentano alle famiglie nella mattinata di sabato 10 gennaio con due open day immersivi dedicati ai bambini e ai loro genitori.

Entrambe parte dell’Istituto comprensivo Varese 2 Pellico, materna ed elementari di Brinzio sono realtà consolidate, cresciute nel tempo assieme alla comunità.

SCUOLA INFANZIA VANINI PICCINELLI

Sabato 10 gennaio, dalle ore 10 alle 12, l’asilo apre le sue porte ai bambini, alle mamme e i papà che potranno visitare e sperimentare i diversi spazi gioco di aule, salone e giardino.

In programma per i più piccoli attività di pittura creativa, manipolazioni e letture animate.

I genitori potranno conoscere le insegnanti e ricevere informazioni sull’offerta formativa e sui servizi della scuola.

SCUOLA PRIMARIA DANIELE PICCINELLI

La scuola primaria “Daniele Piccinelli” di Brinzio è immersa nella natura del Parco del Campo dei Fiori ed è una scuola che cresce nel territorio. Durante l’open day del prossimo sabato 10 gennaio, dalle ore 10.30 alle 12.30 le famiglie potranno scoprire il modello educativo della scuola di Brinzio che unisce ambiente, comunità e apprendimento attivo.

I bambini saranno accompagnati dagli alunni e dagli insegnanti in un percorso laboratoriale coinvolgente, che spazierà dalla lettura animata alle attività artistico-musicali, dalla logica matematica alla robotica educativa, fino a momenti di creatività manuale. Un modo divertente per vivere in prima persona la quotidianità scolastica.

La “Piccinelli” è una scuola che dialoga con il territorio: boschi, spazi all’aperto e la collaborazione con associazioni locali e famiglie che diventano parte integrante del percorso formativo, dando vita a una vera comunità educante capace di accompagnare ogni bambino nella scoperta del mondo.

L’esperienza scolastica dei bambini della Piccinelli unisce natura, curiosità ed entusiasmo, offrendo loro un ambiente in cui crescere con energia e fiducia.