Varese News

Bambini

Una grande festa di Natale per la scuola “Bai” di Gurone: la musica del futuro protagonista con l’IA

Giovedì 18 dicembre gli alunni della primaria di Malnate hanno celebrato le festività con canti e tradizioni. Grande successo per il brano inedito creato dalle classi quinte

festa natale scuola bai gurone

La magia del Natale è tornata a illuminare la scuola primaria “E. Bai” di Gurone. Giovedì 18 dicembre, il palazzetto di via Gasparotto si è riempito di voci e colori per la tradizionale festa di fine anno, un appuntamento che sta diventando una gioiosa tradizione per bambini, insegnanti e famiglie.

Tutte le classi del plesso, dalla prima alla quinta, si sono alternate in musiche e balli a tema natalizio in un’atmosfera festosa dei tanti parenti che hanno riempito le tribune del palazzetto.

La vera e grande novità di questa edizione è stata però rappresentata dall’esibizione delle classi quinte, che hanno saputo unire la tradizione natalizia all’innovazione tecnologica. I ragazzi hanno infatti presentato una nuova canzone originale, composta e realizzata attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il brano è stato il risultato di un percorso didattico d’avanguardia che ha permesso agli studenti di sperimentare i nuovi linguaggi digitali, mettendoli al servizio della creatività e del messaggio di auguri alla comunità.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione delle istituzioni con il sindaco Nadia Cannito e l’assessore Maria Croci, oltre al dirigente scolastico Santo D’Angelo e all’immancabile BartyBai – la mascotte della scuola -, ha quindi coinvolto grandi e piccoli sotto lo spirito natalizio ma anche solidale, con un momento dedicato alla Solidarietà Malnatese. 

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.