Una grande festa di Natale per la scuola “Bai” di Gurone: la musica del futuro protagonista con l’IA
Giovedì 18 dicembre gli alunni della primaria di Malnate hanno celebrato le festività con canti e tradizioni. Grande successo per il brano inedito creato dalle classi quinte
La magia del Natale è tornata a illuminare la scuola primaria “E. Bai” di Gurone. Giovedì 18 dicembre, il palazzetto di via Gasparotto si è riempito di voci e colori per la tradizionale festa di fine anno, un appuntamento che sta diventando una gioiosa tradizione per bambini, insegnanti e famiglie.
Tutte le classi del plesso, dalla prima alla quinta, si sono alternate in musiche e balli a tema natalizio in un’atmosfera festosa dei tanti parenti che hanno riempito le tribune del palazzetto.
La vera e grande novità di questa edizione è stata però rappresentata dall’esibizione delle classi quinte, che hanno saputo unire la tradizione natalizia all’innovazione tecnologica. I ragazzi hanno infatti presentato una nuova canzone originale, composta e realizzata attraverso l’ausilio dell’intelligenza artificiale. Il brano è stato il risultato di un percorso didattico d’avanguardia che ha permesso agli studenti di sperimentare i nuovi linguaggi digitali, mettendoli al servizio della creatività e del messaggio di auguri alla comunità.
La manifestazione, che ha visto la partecipazione delle istituzioni con il sindaco Nadia Cannito e l’assessore Maria Croci, oltre al dirigente scolastico Santo D’Angelo e all’immancabile BartyBai – la mascotte della scuola -, ha quindi coinvolto grandi e piccoli sotto lo spirito natalizio ma anche solidale, con un momento dedicato alla Solidarietà Malnatese.
