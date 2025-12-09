Varese News

Una raccolta di doni per regalare sorrisi ai bambini: l’iniziativa del Lions Club Saronno Host Solidalia

Sarà possibile consegnare i doni sabato 13 dicembre a partire dalle 9,30 nello store Mornati Paglia di via Cervino a Gerenzano

Sabato 13 dicembre, a partire dalle 9.30, il Lions Club Saronno Host Solidalia organizza una raccolta di doni natalizi presso lo store Mornati Paglia di Gerenzano, in via Cervinia 3. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di portare un sorriso ai bambini delle associazioni del territorio, grazie al contributo spontaneo dei cittadini.

Partecipare è semplice: basta acquistare un giocattolo tra quelli suggeriti e consegnarlo al punto raccolta allestito per l’occasione. I doni verranno poi distribuiti a famiglie e bambini in difficoltà, in collaborazione con le realtà associative locali.

Cosa si può donare: giochi in scatola e di società, giochi di carte, piste con trenini in legno, macchinine per diverse età, puzzle con pezzi grandi (max 50), pennarelli lavabili punta grossa, tempere lavabili, Didò con formine, libri di favole o letture per bambini in età scolare.

di
Pubblicato il 09 Dicembre 2025
