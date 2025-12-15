Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al De Filippi
Nella cornice delI'Istituto De Filippi la festa della realtà sportiva e dei suoi giovani atleti, tra racconti ispiratori, ottimo cibo e un tuffo nella memoria
Sabato 13 dicembre è stata una serata speciale per l’Asd San Michele Calcio, società sportiva di Casciago, che ha scelto la cornice dell’Istituto De Filippi per festeggiare la propria realtà e i suoi giovani atleti, tra racconti ispiratori, ottimo cibo e un tuffo nella memoria.
La famiglia del San Michele: 260 atleti e un progetto che cresce
Fondata nel 2014, l’Asd San Michele Calcio è oggi una realtà solida e in crescita. Nella stagione 2025/2026 conta 260 tesserati: 80 bambini in età da scuola primaria (nati tra il 2015 e il 2020), 60 ragazzi delle scuole medie (2012-2014) e 100 atleti tra superiori, juniores e prima squadra
Numeri che raccontano un impegno educativo e sportivo profondo, portato avanti grazie al lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori e volontari.
In sala con lo chef Mezzera e i ragazzi del De Filippi
Ad accogliere i partecipanti è stato lo staff dell’Istituto De Filippi , con i ragazzi della prima alberghiera guidati dallo chef Mezzera, alla loro prima esperienza con un gruppo così numeroso. Un debutto riuscito alla grande, tra piatti curati e servizio attento.
Nando Sanvito e la forza delle videostorie
Momento centrale della serata è stato l’intervento del giornalista sportivo Nando Sanvito, che con il suo stile coinvolgente ha tenuto incollati adulti e bambini per un’ora e mezza. Le sue “videostorie” – racconti veri, emozionanti, dove «il limite si fa risorsa» – hanno acceso riflessioni e sorrisi, parlando di sport, vita e resilienza.
Le maglie diventano arte con Ressentia
Non è mancato un tocco di originalità grazie a Ressentia, una start-up italiana che ha stupito tutti con le sue creazioni: vere e proprie sculture delle maglie storiche del San Michele Calcio, cristallizzate in un oggetto che unisce memoria e design.
