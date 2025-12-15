Varese News

Varese Laghi

Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al De Filippi

Nella cornice delI'Istituto De Filippi la festa della realtà sportiva e dei suoi giovani atleti, tra racconti ispiratori, ottimo cibo e un tuffo nella memoria

Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi

Sabato 13 dicembre è stata una serata speciale per l’Asd San Michele Calcio, società sportiva di Casciago, che ha scelto la cornice dell’Istituto De Filippi per festeggiare la propria realtà e i suoi giovani atleti, tra racconti ispiratori, ottimo cibo e un tuffo nella memoria.

Galleria fotografica

Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi 4 di 19
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi

La famiglia del San Michele: 260 atleti e un progetto che cresce

Fondata nel 2014, l’Asd San Michele Calcio è oggi una realtà solida e in crescita. Nella stagione 2025/2026 conta 260 tesserati: 80 bambini in età da scuola primaria (nati tra il 2015 e il 2020), 60 ragazzi delle scuole medie (2012-2014) e 100 atleti tra superiori, juniores e prima squadra

Numeri che raccontano un impegno educativo e sportivo profondo, portato avanti grazie al lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori e volontari.

In sala con lo chef Mezzera e i ragazzi del De Filippi

Ad accogliere i partecipanti è stato lo staff dell’Istituto De Filippi , con i ragazzi della prima alberghiera guidati dallo chef Mezzera, alla loro prima esperienza con un gruppo così numeroso. Un debutto riuscito alla grande, tra piatti curati e servizio attento.

Nando Sanvito e la forza delle videostorie

Momento centrale della serata è stato l’intervento del giornalista sportivo Nando Sanvito, che con il suo stile coinvolgente ha tenuto incollati adulti e bambini per un’ora e mezza. Le sue “videostorie” – racconti veri, emozionanti, dove «il limite si fa risorsa» – hanno acceso riflessioni e sorrisi, parlando di sport, vita e resilienza.

Le maglie diventano arte con Ressentia

Non è mancato un tocco di originalità grazie a Ressentia, una start-up italiana che ha stupito tutti con le sue creazioni: vere e proprie sculture delle maglie storiche del San Michele Calcio, cristallizzate in un oggetto che unisce memoria e design.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi 4 di 19
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi
Una serata di sport, emozioni e racconti per l’Asd San Michele Calcio al Collegio De Filippi

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.