Una Vigilia di Natale di spiritualità e comunità con gli Alpini di Olgiate Olona

Una Vigilia di Natale intensa e partecipata quella vissuta a Olgiate Olona, dove la comunità si è ritrovata nella suggestiva cornice del Giardino degli Alpini per celebrare insieme la Santa Messa della notte più attesa dell’anno. Un momento di fede e unione che ha saputo scaldare i cuori, nonostante il freddo invernale.

La celebrazione, svoltasi il 24 dicembre alle 20.30, è stata organizzata dal Gruppo Alpini di Olgiate Olona in collaborazione con la Comunità Pastorale San Gregorio Magno. Numerosi cittadini hanno partecipato al rito, condividendo un momento di raccoglimento, spiritualità e vicinanza, reso ancora più suggestivo dall’atmosfera natalizia del luogo.

Un evento semplice ma profondamente sentito, capace di unire fede e spirito comunitario, nel segno della serenità e della gratitudine. A conclusione della serata, un momento conviviale ha permesso ai presenti di prolungare l’incontro: vin brûlé e cioccolata calda hanno accompagnato saluti e auguri, rafforzando quel senso di comunità che da sempre caratterizza le iniziative promosse dagli Alpini sul territorio.