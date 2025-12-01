Varese News

Uncinetto natalizio con Varese Corsi: la magia delle feste prende forma punto dopo punto

Un appuntamento sabato 20 dicembre dalle 9:00 alle 11:00. Iscrizioni aperte, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Le decorazioni fatte a mano hanno un valore speciale: con l’uncinetto, ogni punto diventa un modo per portare nella propria casa la tradizione e la magia del Natale. Con Varese Corsi arriva un workshop dedicato alla realizzazione di palline natalizie fatte a mano, un’esperienza per realizzare decorazioni uniche per l’albero di natale.

Uncinetto Natalizio: crea le tue palline“, un appuntamento sabato 20 dicembre, dalle 9:00 alle 11:00, nelle Aule e Salone Motta.

Durante l’incontro, guidati da Pamela Cianci, i partecipanti impareranno a creare step by step le proprie palline, scoprendo come dare forma a decorazioni originali anche partendo dalle basi dell’uncinetto. Un’occasione aperta a tutti, dai principianti a chi ha già dimestichezza con catenella, maglia bassa o maglia alta, per regalare al Natale un dettaglio handmade caldo e personale.

I materiali non sono inclusi ed è previsto un contributo extra di €12 a persona, da versare direttamente all’insegnante a inizio attività. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
