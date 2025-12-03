Uni International SSML di Varese apre l’anno accademico tra Europa, talenti e territorio

Lunedì 24 si è tenuta presso l’aula magna della Scuola per Mediatori Linguistici “Uni International” di Varese l’inaugurazione dell’anno accademico 2025 -2026.

La cerimonia è stata introdotta dall’accoglienza e dai saluti del Direttore della Scuola Dott. Francesco Gaspari, che nel suo intervento non ha mancato di ricordate agli studenti il ruolo del mediatore linguistico, ruolo essenziale di facilitatore, capace di leggere la complessità del mondo attuale mettendone in dialogo codici culturali diversi.

A seguire l’intervento del Dott. Gabriele Milesi, Direttore Generale del Gruppo Logos, nuova realtà emergente nel panorama della mediazione linguistica a livello nazionale, in quanto raggruppa in sé ben 4 scuole di mediazione linguistica, dislocate su tutto il territorio italiano, consentendo sinergie didattiche e condivisione delle eccellenze didattiche fra le varie scuole.

Particolarmente apprezzato indirizzo di saluto e di augurio da parte del primo cittadino di Varese, Dott. Davide Galimberti, che con la sua presenza ha voluto sottolineare ed auspicare che la Uni International possa diventare un punto di riferimento culturale per l’intera città di Varese.

A seguire la Lectio Magistralis del Dott. Stefano Ferrarese, Direttore Generale di ECSTA (European Council For Student Affairs), Istituto Europeo che collabora con il Parlamento dell’Unione per progettare le politiche legate al mondo studentesco in Europa. Ferrarese ha anche illustrato, essendo stato membro della Commissione Nazionale per la Residenzialità Universitaria, le caratteristiche e gli ultimi sviluppi legislativi atti a promuovere la realizzazione di nuove residenze, sia attraverso i Fondi PNRR, sia attraverso la Legge 338 creata ad hoc dal governo per aumentare qualitativamente e implementar la disponibilità di posti letto per studenti.

A conclusione della mattinata il momento sempre allegro e commovente al contempo della consegna ufficiale dei diplomi di laurea ai neo dottori alla presenza di familiari ed amici.

A comprovare la volontà della Uni International ad intessere strette relazioni con il territorio, il 12 novembre scorso, sono stati ospitati Giuseppe Calandra, Responsabile organizzativo del Settore Giovanile del Como 1907 e Carloalberto Ludi, Direttore Sportivo Como 1907, che hanno portato la loro esperienza professionale sul tema del marketing sportivo e non solo, in un incontro aperto anche alle scuole superiori di Varese.

Sono stati attivati anche i contatti con il Varese FC e dalla primavera prossima sono in fase di programmazione una serie di attività connesse con il tema del management sportivo e dell’insegnamento delle lingue straniere.

