Un’idea regalo originale dal MIV: biglietti cinema, Movie Card o spettacoli live

Natale è il momento perfetto per scegliere un regalo che sappia sorprendere. Il MIV – Multisala Impero Varese propone tre possibilità diverse per fare un dono speciale, tutte accomunate da un’idea semplice: regalare un’esperienza. Che si tratti di un biglietto singolo, di una Movie Card o di un ingresso a uno spettacolo live, il MIV offre tre modi per fare un regalo diverso dal solito: un momento da vivere, ricordare e condividere. La magia del cinema e degli spettacoli dal vivo diventa così un dono davvero indimenticabile.

1. Un biglietto singolo per un film a scelta

Un gesto immediato e sempre apprezzato: il biglietto per un film. Perfetto per chi ama il grande schermo, con i titoli attualmente in programmazione. Un invito a vivere il cinema, a godersi una storia, a prendersi un momento per sé.

2. La MIV Movie Card

Per chi il cinema lo vive tutto l’anno, la MIV Movie Card è il regalo ideale.

Permette di accumulare ingressi e di usarli liberamente, quando si preferisce.

È una carta regalo flessibile, pratica e completamente dedicata agli amanti del cinema.

Info e tipologie sul sito del cinema.

3. Regalare uno spettacolo live: gli eventi in calendario

Il MIV non è solo cinema: è anche teatro, musica, omaggi e spettacoli dal vivo. La locandina degli eventi in programma (pag. 1) propone numerosi appuntamenti perfetti da regalare, con date che coprono diversi mesi. Ecco alcuni degli eventi live che si possono trasformare in un dono originale:

11 e 25 gennaio – Spettacolo di burattini

2 febbraio – Omaggio a Emerson, Lake & Palmer

9 febbraio – Cabaret con Flavio Oreglio

9 marzo – Omaggio a Nanni Svampa

16 marzo – Omaggio a Lucio Dalla

29 marzo – Local Hero hip hop freestyle

12 aprile – Omaggio a Francesco De Gregori

19 aprile – Omaggio a Edith Piaf

10 maggio – Festa della mamma cantando Raffaella Carrà

Una selezione varia, che spazia dal teatro alla musica, dal cabaret agli omaggi ai grandi artisti. Un ventaglio di emozioni da scegliere e regalare.