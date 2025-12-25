“Urbi et Orbi”: il messaggio natalizio di Papa Leone XIV per un Natale di pace, responsabilità e speranza
Nel suo messaggio di Natale il Pontefice dalla loggia della Basilica di San Pietro ha invitato il mondo alla pace, alla responsabilità e alla solidarietà di fronte alle sofferenze globali
Nel giorno della Solennità del Natale del Signore, Papa Leone XIV ha rivolto al mondo il tradizionale messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, invitando tutte le persone di buona volontà a trasformare la gioia del Natale in un impegno concreto per la pace e la solidarietà. La riflessione del Pontefice si è concentrata sul significato profondo della nascita di Cristo come dono di pace e come appello alla responsabilità personale nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno.
Nelle sue parole, il Papa esorta a riconoscere che “il Natale del Signore è il Natale della pace”, richiamando l’antico insegnamento della liturgia che annuncia il Bambino nato per essere “nostra pace”. Secondo Leone XIV, Gesù nasce tra i poveri e gli esclusi proprio per identificarsi con chi soffre e chi è scartato: “Gesù Cristo è la nostra pace… ci indica la via da seguire per superare i conflitti”.
La pace, ha sottolineato il Pontefice, non è un’idea astratta ma un cammino concreto che parte dalla responsabilità di ciascuno: “Chi non ama il fratello che vede, non può amare Dio che non vede”, ricordando che amare gli altri è parte essenziale della fede cristiana.
All’interno del messaggio, Leone XIV ha rivolto un saluto speciale alle popolazioni più provate dalle guerre e dalla povertà, tra cui coloro che vivono nei territori del Medio Oriente, nelle zone di conflitto come l’Ucraina, e chi soffre per l’ingiustizia, l’instabilità politica o le calamità naturali. Ha chiesto di affidare queste situazioni al “Principe della Pace” e ha rinnovato l’invito a pregare per tutti coloro che cercano un futuro migliore, compresi migranti e rifugiati in fuga da violenze e miserie.
Il Papa ha inoltre richiamato l’attenzione sul valore della fraternità e della cooperazione internazionale come strumenti necessari per superare divisioni e conflitti. Nel suo discorso, si è percepita una chiamata all’unità e alla riconciliazione: “Nel buio della notte… non lasciamoci vincere dall’indifferenza verso chi soffre”, un richiamo esplicito a non ignorare le sofferenze del mondo ma ad affrontarle con compassione e impegno concreto.
Il messaggio si conclude con la benedizione di Natale e gli auguri in molte lingue, ripetendo il desiderio che la pace di Cristo possa “regnare nei vostri cuori e nelle vostre famiglie”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.