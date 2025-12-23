Vandali in stazione. Infermiere in manette. Ultimo dell’anno all’Alfa Romeo

Varese News

Capodanno al Museo Alfa Romeo di Arese


Molta cronaca in questo 23 dicembre con i vandalismi alla stazione di Gallarate e due 18enni accusati di attentato alla sicurezza dei trasporti, un infermiere arrestato per violenza sessuale in una Rsa. Attenzione ai treni sostituiti da bus tra Rho e Gallarate. Un capodanno diverso all’Alfa Romeo di Arese.

Pubblicato il 23 Dicembre 2025
