Vandalizzata la statua di Sant’Antonio nella chiesa di Golasecca

Brutto atto vandalico nella chiesa di Golasecca: ignoti hanno danneggiato la statua lignea di Sant’Antonio di Padova.

È quanto accaduto, probabilmente, nella mattinata di oggi 2 dicembre nella chiesa parrocchiale Santa Maria Assunta di Golasecca, affacciata sulla piazza principale del paese. L’atto vandalico ha danneggiato la statua lignea di Sant’Antonio di Padova che si trova nella navata destra: hanno rotto la gamba al bimbo che ha accanto il santo di Padova.

La parrocchia ha denunciato l’episodio alla Polizia Locale.