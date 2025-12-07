Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Terminata la pausa per le Nazionali, riparte anche la Serie A di basket con una trasferta entro i confini regionali per la Openjobmetis Varese, impegnata nel posticipo della 10a giornata sul campo della Vanoli Cremona. I biancorossi giocheranno lunedì 8 dicembre dalle ore 17,30 al PalaRadi. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 16,45 circa la cronaca minuto per minuto del match.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese.