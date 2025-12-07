Vanoli Cremona – Openjobmetis Varese, la partita in diretta
Trasferta e derby regionale per la formazione biancorossa in campo nel posticipo di lunedì 8 dicembre (17,30) al PalaRadi: esordio per Carlos Stewart. Segui e commenta con noi il match in #direttavn
Terminata la pausa per le Nazionali, riparte anche la Serie A di basket con una trasferta entro i confini regionali per la Openjobmetis Varese, impegnata nel posticipo della 10a giornata sul campo della Vanoli Cremona. I biancorossi giocheranno lunedì 8 dicembre dalle ore 17,30 al PalaRadi. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 16,45 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.
