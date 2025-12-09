Varese, al via il consiglio comunale “monstre”: 18 giorni per 2000 emendamenti

Il Consiglio Comunale di Varese si prepara a un appuntamento che potrebbe segnare la storia istituzionale della città.

Un vero e proprio tour de force democratico che occuperà 18 giorni di sedute per oltre 120 ore di lavori consiliari, con sessioni che da lunedì a venerdì si terranno dalle 19 alle 24, ma che si terranno anche nel weekend, con orario dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00. L’unica pausa prevista sarà quella delle festività natalizie del 24, 25 e 26 dicembre.

L’origine: duemila emendamenti al bilancio

La ragione di questo calendario eccezionale sta nei circa 2000 emendamenti presentati dalla Lega al bilancio comunale 2026-2028 del Comune di Varese: un numero che ha generato immediate reazioni politiche e che costringe l’assemblea a un percorso lungo e complesso.

Per il segretario cittadino Marco Bordonaro si tratta dell’unico “strumento rimasto” per forzare un dialogo che viene considerato in stallo da tre anni. La Lega respinge l’accusa di ostruzionismo e rivendica la scelta come un “grido per riaprire il confronto” con una giunta che, secondo l’opposizione, esclude le minoranze dalle decisioni sulla città. Il capogruppo Stefano Angei ha spiegato che dietro il numero “monstre” c’è anche una strategia tecnica: diversificare i capitoli di spesa per impedire che l’amministrazione possa respingere le proposte per ragioni formali. “Dietro c’è un lavoro istruttorio molto importante”.

L’ordine del giorno: non solo bilancio

Oltre al voto sul bilancio preventivo 2026-2028, previsto al punto 10 dell’ordine del giorno insieme al Documento Unico di Programmazione, l’assemblea dovrà affrontare altre dieci deliberazioni. Si discuterà della ratifica di una variazione urgente al bilancio 2024-2026, del progetto per la nuova sede del Centro per l’Impiego in via Luini finanziato con fondi PNRR, e delle modifiche allo statuto del Comitato Organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio.

All’ordine del giorno anche la ricognizione dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni comunali al 31 dicembre 2024, le direttive per l’attuazione del PGT per il 2026 con i valori delle aree e la monetizzazione dei parcheggi, e tre provvedimenti fiscali: le modifiche al regolamento del canone unico patrimoniale, dell’imposta municipale propria e dell’imposta di soggiorno. Infine, si discuterà della convenzione con i comuni di Lecco e Como per l’organizzazione degli “Open Master Series 2027”.

Morale: a cosa si devono preparare i consiglieri

Tre settimane di confronto serrato in aula, con consiglieri comunali chiamati a esaminare migliaia di proposte, votare ogni singolo emendamento e confrontarsi su visioni diverse della città, per tutte le sere durante la settimana e tutte le mattine e i pomeriggi nel weekend, fino a fine mese.

Sarà un test di resistenza per l’Istituzione, ma anche una prova di accordi: arriverà fino alle estreme conseguenze il braccio di ferro tra giunta e minoranza, o si troverà una soluzione per garantire un bilancio, ma anche le vacanze di Natale per tutti? I cittadini potranno “godersi” il finale del reality politico dal canale youtube del comune di Varese, che come sempre trasmetterà in diretta le sedute. Qui sotto il link della prima: