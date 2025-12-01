Varese applaude le colonne sonore del cinema: la magia di “Aria” per gli 80 anni di Confcommercio

Dal Gladiatore a Re Leone, passando per C’era una volta in America fino agli eterni spaghetti western: cinema da ascoltare, o forse musica da vedere. Le colonne sonore che hanno strappato lacrime e batticuore a milioni di spettatori in tutto il mondo hanno fatto battere le mani anche a Varese, nella serata dedicata agli ottant’anni di Confcommercio.

Uno spettacolo che ha visto esibirsi il gruppo “Aria”, un ensemble musicale specializzato nelle colonne sonore da film, composto da cinque cantanti lirici e da un’orchestra di tredici maestri solisti provenienti da tutto il mondo.

La serata, davanti a un teatro di Varese gremito, si è aperta con i saluti dei cinque presidenti delle sedi Ascom territoriali della provincia (Varese, Luino, Busto Arsizio, Saronno e Gallarate), accompagnati da un video messaggio del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che nel suo intervento ha insistito sul ruolo del commercio come presidio territoriale e attore fondamentale nei processi di rigenerazione urbana. Un saluto è giunto anche dal presidente della regione Attilio Fontana.

Poi le luci si sono abbassate, il pubblico si è raccolto e il pianoforte ha dato il via alle note dei grandi classici che hanno accompagnato le più celebri pellicole della storia del cinema. Il repertorio di Aria comprende colonne sonore di film di successo, proposte con arrangiamenti inediti. Durante lo spettacolo sono state eseguite musiche di autori iconici, eterni, come Ennio Morricone, Nino Rota (Il Padrino, Amarcord, Amici Miei), John Williams (la saga Star Wars, Il Patriota, Salvate il soldato Ryan – vincitore di 5 Oscar e 26 Grammy Awards). E ancora: Hans Zimmer, autore delle musiche de Il Gladiatore e Il Re Leone, e Trevor Jones, firma de L’ultimo dei Mohicani.

Il pubblico ha seguito fino all’ultima nota, con un finale dedicato a un omaggio fuori programma e molto apprezzato a Ornella Vanoni. La serata si è chiusa tra lunghi applausi.