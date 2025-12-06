Varese nella tana del Derthona: “Troppi punti lasciati per strada, dobbiamo raccoglierne il più possibile”

Ha lasciato un po’ delusi il pareggio ottenuto dal Varese in casa contro il Celle Varazze. Dopo due vittorie e la prestazione convincente di Valenza, ci si aspettava qualcosa di più dalla squadra di mister Andrea Ciceri, almeno nel risultato. Il mese di dicembre si apre con due trasferte impegnative per i biancorossi, che domenica 7 dicembre (ore 14.30) sarà impegnato allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona.



Avversaria di turno ovviamente sarà il Derthona, squadra allenata da Pietro Buttu, che cercherà riscatto dopo l’inatteso ko interno di una settimana fa contro la Sanremese. La formazione piemontese è una squadra di ottima caratura e in attacco può contare sulla fantasia del mancino Filippo Scalzi – che ha seguito mister Buttu dall’Imperia – e dalla forza della punta Daniele Buongiorno; assieme i due hanno già messo a segno 14 gol, 7 a testa. Mancherà invece per squalifica Emanuele Marcaletti, varesino che da quest’anno veste la maglia dei leoncelli.

A presentare la sfida di Tortona è mister Ciceri: «Mi aspetto una partita aperta e vivace, come lo sono state tutte quelle del Derthona finora. È una squadra che costruisce tante palle gol e ne capitalizza parecchie: con loro non è mai finita finché non fischia l’arbitro. Hanno trovato un certo equilibrio dopo le prime giornate e arrivavano da uno score molto positivo prima della sconfitta di domenica, quindi sono certo che li troveremo ancora più affamati di dimostrare il loro valore. È vero che stanno faticando un po’ in casa e raccolgono di più in trasferta, ma non so a cosa sia dovuto: forse i numeri sono ancora provvisori e si riequilibreranno. Resta il fatto che calcia tantissimo in porta, soprattutto con i loro due principali frombolieri, Scalzi e Buongiorno, che hanno segnato diversi gol. È sicuramente una squadra molto portata all’attacco. Per quanto riguarda noi, l’1-1 di domenica ci ha lasciato rammarico perché avremmo meritato qualcosa in più: in settimana si è visto, i ragazzi hanno lavorato come sempre con impegno, ma spero che questa delusione possa darci ancora più motivazioni. Non abbiamo fatto risultato e vogliamo raggiungerlo subito. La squadra capisce il momento e sa che nelle ultime partite dell’andata si costruisce il bottino per restare agganciati alle prime nel girone di ritorno.»

«Abbiamo due trasferte davanti ma dobbiamo affrontare una partita alla volta – conclude Ciceri -: faccio davvero fatica a guardare oltre questo impegno, perché nel nostro campionato, dopo aver lasciato in giro diversi punti, adesso dobbiamo raccogliere il più possibile. Mi fa piacere avere la rosa sostanzialmente al completo, sia dal punto di vista fisico sia da quello dell’organico. Andiamo a Tortona per fare la nostra partita, poi il resto si vedrà».



SERIE D GIRONE A – XV GIORNATA

Asti – Sestri Levante; Biellese – Ligorna; Cairese – Vado; Celle Varazze – Saluzzo; Chisola – Gozzano; Derthona – Varese; Lavagnese – Valenzana; NovaRomentin – Club Milano; Sanremese – Imperia.

CLASSIFICA: Vado 34; Ligorna 31; Chisola 27; Saluzzo 24; Sestri Levante, Varese 23; Derthona, Biellese 20; Valenzana 19; Imperia 17; Celle Varazze, Lavagne 16; Gozzano, Sanremese, Asti 15; Club Milano, Cairese 12; NovaRomentin (-1) 8.

