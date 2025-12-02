Varese rilancia l’accoglienza turistica con un Infopoint rinnovato e potenziato

Uno sportello completamente rinnovato, più servizi a disposizione e un orario di apertura esteso anche alla domenica. È operativo in via Sacco 11, nel cuore del centro storico di Varese, il nuovo Infopoint turistico della città, frutto della collaborazione tra il Comune di Varese e il Consorzio Turistico della provincia di Varese.

Un punto di riferimento rinnovato per accogliere turisti e visitatori, ma anche per offrire supporto agli operatori locali e promuovere il territorio in modo sempre più integrato.

Nuovi servizi per una città sempre più turistica

L’Infopoint, all’interno arco dei Giardini Estensi, si propone non solo come luogo dove raccogliere materiali informativi, ma come un vero e proprio centro operativo del turismo cittadino, con un team qualificato pronto ad accogliere, consigliare e accompagnare il visitatore.

Tra i nuovi servizi attivati o in via di attivazione: biglietteria e prenotazioni hotel per eventi, tour e attività locali; vndita di pacchetti esperienziali e culturali, prenotabili anche online, promozione di itinerari turistici locali alla scoperta di prodotti tipici e piccola rivendita degli stessi oltre a gadget del territorio.

Tutti i servizi sono gestiti dal Consorzio Turistico della provincia di Varese, con il supporto di personale formato e presente sul posto.

Gli orari di apertura

Per rispondere meglio alle esigenze dei visitatori, l’Infopoint ha esteso i propri orari:

ORARI ESTIVI (aprile – settembre)

Martedì: 14:00 – 17:00

Da mercoledì a sabato: 9:00 – 13:00 e 13:30 – 17:30

Domenica: 10:00 – 15:00

ORARI INVERNALI (ottobre – marzo)

Lunedì: 9:30 – 14:30

Da martedì a sabato: 9:30 – 13:00 e 13:30 – 17:00

A presentare la collaborazione tra Comune e Consorzio la vicesindaca di varese Ivana Perusin che ha sottolineato il valore strategico di questo rilancio: «Possiamo dire, in questo caso, di buona politica, no? Gli enti che si mettono insieme e credono in un progetto e in una visione. La crescita turistica del nostro territorio è ormai a doppia cifra anno dopo anno e questo comporta il dovere di sviluppare e trasformare i servizi, per una città che vuole definirsi turistica».

Il sindaco Davide Galimberti ha puntato proprio sulla crescita turistica cittadina: «È fondamentale che anche i servizi si adattino alle nuove esigenze. Il fatto che l’Infopoint sia gestito da un soggetto esperto, individuato tramite avviso pubblico, qualifica ulteriormente il servizio e conferma il grande investimento che stiamo facendo sul turismo in città».

«Questo nuovo centro – ha aggiunto Alessandro Pepe, presidente della commissione turismo del consiglio comunale – migliora i servizi per una Varese sempre più attrattiva. Cultura ed eventi sportivi portano persone in città, ma serve anche farle restare, coinvolgerle, e offrire loro un’accoglienza all’altezza: questo Infopoint va esattamente in questa direzione».

«Questo – ha concluso Massimo Grignani, presidente del Consorzio Turistico – è un ottimo esempio di sinergia tra pubblico e privato. Grazie a questa gestione integrata possiamo offrire ai turisti un servizio completo: prenotazioni, informazioni, prodotti locali, biglietteria. E sarà solo l’inizio, perché qui vogliamo fare molto di più, sfruttando la posizione e la squadra di persone formate che abbiamo attivato».

L’attività dell’info point “fisico” affiancherà quella del sito internet che proporrà le stesse offerte e potenzialità: « Oggi, chi si avvicina agli Info Point sono persone over 40 – ha spegato Ivana Perusin – Ma siamo convinti che con qusto nuovo modello di offerta completa, aumenterà anche la quota di giovani alla ricerca di suggerimenti e consigli ma anche delle famose piantine cartacee che vanno ancora tanto».