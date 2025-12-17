Varese verso l’ultimo impegno dell’anno
Domenica 21 dicembre al “Franco Ossola” i biancorossi ospiteranno la Lavagnese. Una giornata di squalifica per mister Ciceri,
L’anno solare sta finendo e anche il calcio si prepara al giro di boa. Domenica 21 dicembre sarà l’ultima domenica di gare per la Serie D del 2025 prima di riprendere nel 2026 domenica 4 gennaio. Tornato da Saluzzo con un punto e tanto amaro in bocca, il Varese si prepara a chiudere il girone di andata ospitando al “Franco Ossola” domenica 21 dicembre (ore 14.30) la Lavagnese.
MISTER CICERI SQUALIFICATO
Dopo l’espulsione per proteste di Saluzzo, mister Andrea Ciceri ha ricevuto una giornata di squalifica. Una decisione, quella del giudice sportivo, che sa tanto di ammissione di colpevolezza da parte della classe arbitrale. In un periodo in cui “volano” squalifiche di lungo corso – di solito un allenatore allontanato nel prende quattro – comminare un solo turno di stop al tecnico del Varese sembra quasi giustificare le proteste, con tanto di invasione di campo, per il rigore assegnato contro i biancorossi a Saluzzo.
OBIETTIVO 30 PUNTI
L’obiettivo dell’ultima gara sarà quindi terminare al meglio questo 2025. I biancorossi sono in striscia positiva da cinque giornate, con le vittorie contro Sanremese, Valenzana e Derthona e i pareggi con Celle Varazze e Saluzzo. Una vittoria chiuderebbe quindi nel modo giusto questo girone di andata, per poi ospitare ancora a Masnago il 4 gennaio dell’anno prossimo l’Imperia, che continua ad avere problemi societari. Bruzzone e compagni sono a quota 27 punti e con 3 lunghezze in più raggiungerebbero i 30 punti, un traguardo volante da centrale a metà stagione.
CASA BIANCOROSSA
Intanto la squadra prosegue la preparazione alle Bustecche e la pronta ripresa nel nuovo anno imporrà pochi giorni di feste per staff e calciatori anche sotto Natale. Dopo il primo approccio di settimana scorsa, il neo arrivato Umberto Agnelli è aggregato al gruppo e pronto a dare il proprio supporto. Qualche problemino muscolare per Frenci Qeros, mentre gli altri sono tutti a disposizione. Il mercato al momento non dovrebbe riservare altri innesti.
