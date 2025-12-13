Varesina attesa dalla sfida salvezza a Breno, Castellanzese ospite del Milan Futuro

Domenica 14 dicembre alle 14.30 si disputeranno le partite valide per la sedicesima e penultima giornata di andata del Girone B di Serie D. Varesina e Castellanzese sono impegnate in trasferta rispettivamente contro Breno e Milan Futuro. Le fenici dovranno cercare di ripartire dopo la sconfitta della scorsa settimana contro il Milan Futuro, mentre i neroverdi proveranno a dare continuità alla preziosa vittoria contro il Chievo.



BRENO – VARESINA

Le fenici arrivano dal ko casalingo contro il Milan Futuro arrivato nei minuti finali, dopo che i ragazzi di mister Marco Spilli sono stati in vantaggio per quasi un’ora di gioco. Nella trasferta contro il Breno i rossoblù devono cercare a tutti i costi di muovere la classifica per cercare di avvicinare il dodicesimo posto, che significherebbe salvezza diretta, occupato proprio dalla formazione bresciana. Dall’altra parte arriva la squadra allenata da mister Davide Bersi, in carica dal giugno del 2023, che in queste prime quindici giornate ha raccolto diciotto punti, frutto di quattro vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. I granata arrivano a questa sfida dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro la seconda della classe Brusaporto, che si è imposta a fatica per 3-2. Le due compagini sono la quintultima e la quartultima difesa del Girone B: la squadra della Val Camonica ha incassato ventuno reti, una in meno rispetto alla Varesina. Per quanto riguarda i numeri offensivi i bresciani stanno facendo veramente bene con ventidue reti segnate, al pari della Castellanzese e della capolista Folgore Caratese. Invece la squadra di Venegono Superiore è andata in gol per diciotto volte. Tra le due squadre ci sono quattro precedenti con una vittoria a testa e due pareggi, questi ultimi si sono verificati nella scorsa stagione (0-0 e 1-1).

MILAN FUTURO – CASTELLANZESE

I neroverdi, reduci dalla splendida vittoria contro il ChievoVerona, arrivano alla sfida con un grande entusiasmo e con ventun punti già messi in cascina, bottino che permette loro di guardare al futuro con grande fiducia in chiave salvezza. La squadra di mister Ivan Del Prato può contare su un attacco prolifico, capace di realizzare ventidue reti con ben dieci marcatori diversi. A guidare la graduatoria c’è Chessa, autore di sette centri. Alle sue spalle si piazza Colombo, a quota tre gol, Castelletto e Rusconi hanno firmato un doppio sigillo ciascuno, mentre Boccadamo, Lacchini, Micheri, Oleoni, Selmo e Vernocchi hanno contribuito con una rete. Dall’altra parte, i rossoneri arrivano forti del successo in rimonta sul campo della Varesina. La squadra di Massimo Oddo, ora quinta con ventiquattro punti, ha costruito il bottino grazie a sette vittorie e tre pareggi. I capocannonieri sono Maximilian Ibrahimovic e Diego Sia, entrambi a quota quattro reti in tredici e quindici presenze. Undici ulteriori marcatori hanno arricchito il tabellino, portando a ventuno il totale dei gol realizzati. Castellanzese e Milan Futuro si affrontano per la prima volta nella loro storia in Serie D.

15° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

BRENO – VARESINA, Caldiero – Vogherese, Casatese – Scanzorosciate, Caratese – Brusaporto, MILAN FUTURO – CASTELLANZESE, Oltrepò – Villa Valle, Real Calepina – Sondrio, Virtus CGB – Pavia, Chievo – Leon.

CLASSIFICA

Caratese 33, Brusaporto 30, Chievo 29, Casatese 28, Milan Futuro 24, Virtus CGB e Villa Valle 23, CASTELLANZESE 21, Leon 20, Caldiero e Oltrepò (-1) 19, Breno 18, Scanzorosciate 16, VARESINA e Real Calepina 13, Vogherese 11 e Pavia 11, Sondrio 9.