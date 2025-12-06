Varesina e Castellanzese in cerca di continuità contro Milan Futuro e Chievo

Domenica 7 dicembre alle 14.30 il Girone B di Serie D scenderà in campo per le gare della quindicesima giornata. Varesina e Castellanzese cercano di dare continuità ai risultati positivi dell’ultimo turno. Le fenici se la vedranno con il Milan Futuro all’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore, mentre i neroverdi ospiteranno a Castellanza la seconda della classe, il Chievo Verona.

VARESINA – MILAN FUTURO

Dopo la bella vittoria in casa dell’ex capolista Chievo Verona le fenici, che in settimana si sono separati da Camarlinghi, vogliono proseguire la scalata in classifica e domenica se la vedranno con il Milan Futuro. La squadra di allenata da mister Massimo Oddo, in questo inizio di campionato, sta avendo un rendimento ondivago, alternando vittorie e passi falsi. I giovani rossoneri sono al quinto posto con 21 punti, a -9 dalla capolista Folgore Caratese, frutto di 6 vittorie 3 pareggi e 5 sconfitte. Nello scorso turno hanno ottenuto un pareggio contro la quarta in classifica Brusaporto, la quale ha trovato l’1-1 solo nel finale. La Varesina invece con i tre punti di domenica è passata da 10 a 13 punti, agganciando la Real Calepina al quattordicesimo posto, ma restando ancora distante di 5 lunghezze dalla zona salvezza diretta. Il miglior giocatore rossonero per rendimento è Diego Sia che ha realizzato 4 e 3 assist in 14 partite. Tra le due squadre c’è un solo precedente, risalente alla gara di Coppa Italia di Serie D dello scorso 29 ottobre, quando si impose la Varesina per 3-2 al “Chinetti” di Solbiate Arno.

CASTELLANZESE – CHIEVO VERONA

La Castellanzese è attesa da una sfida molto interessante, perché domenica al “Giovanni Provasi” arriverà il Chievo Verona, attuale seconda forza del girone B. I neroverdi hanno l’obiettivo di tornare al successo davanti ai propri tifosi. La squadra di mister Ivan Del Prato arriva dal pareggio esterno contro la Leon per 2-2, risultato che li ha portati a 18 punti in classifica. Nell’ultima uscita si è distinto Guerrisi, autore dell’assist per il gol di Castelletto, e si è registrato l’esordio in Serie D del giovane classe 2008 Alessio Cirigliano. Il Chievo Verona di mister Fabrizio Cacciatore, che da calciatore ha giocato anche nel Varese, conta 29 punti, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, e cerca riscatto dopo la sconfitta interna contro la Varesina che le è costata il primo posto, ora occupato dalla Folgore Caratese. Tra i protagonisti offensivi spiccano Costantino e De Cerchio, entrambi a quota sei reti, un gol in meno di Chessa (7). Castellanzese e Chievo Verona si affrontano per la quinta volta in Serie D: nei precedenti, tre vittorie venete e un pareggio.

15° GIORNATA – SERIE D GIRONE B

Brusaporto – Breno, CASTELLANZESE – CHIEVO VERONA, Leon – Scanzorosciate, Nuova Sondrio – Oltrepò, Pavia – Casatese, Real Calepina – Folgore Caratese, VARESINA – MILAN FUTURO, Villa Valle – Caldiero, Vogherese – Virtus CGB.

CLASSIFICA

Folgore Caratese 30, Chievo 29, Casatese Merate e Brusaporto 27, Milan Futuro 21, Virtus CBG e Villa Valle 20, Leon e Caldiero 19, CASTELLANZESE, Breno e Oltrepò (-1) 18, Scanzorosciate 15, VARESINA e Real Calepina 13, Vogherese 11, Pavia 10, Nuova Sondrio 8.