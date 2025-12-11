Vent’anni di sogni sul Colle di Biumo di Varese: l’hotel delle Ville Ponti che non è mai arrivato

«Anziché metterci subito a predicar teorie, per il turismo varesino abbiamo voluto esaminare in profondità la situazione. Un impegno che ha richiesto del tempo, ma che ora ci consente di poter contare su di un solido punto di partenza. Io definirei lo studio di marketing come il momento zero del nostro progetto per il turismo».

«Abbiamo fatto sistema. Abbiamo una grande risorsa, i nostri laghi, abbiamo un patrimonio di arte e cultura di sport, di turismo congressuale. Questa sfida proietta Varese e la sua provincia in una dimensione nuova. Non più e non solo terra d’industria, ma terra di vacanza, vero e proprio giardino di Lombardia».

Sono passati 23 anni esatti dalle dichiarazioni che, il 12 dicembre 2002, fecero Angelo Belloli e Marco Reguzzoni allora rispettivamente presidenti della Camera di commercio e della Provincia di Varese. Con orgoglio presentavano un progetto commissionato alla Teamworks, un’azienda di Rimini specializzata in marketing turistico. Da quello studio nacque il Convention bureau e l’idea di uno sviluppo turistico trainato dal settore congressuale

Con questo reportage ripercorriamo alcune tappe di oltre un ventennio di storia della città di Varese. Idee che diventano studi e poi progetti. Entusiasmi, coinvolgimento dei professionisti, percorsi partecipati arrivati poi in vicoli ciechi. Ora si riprende a discutere sul futuro del Colle di Biumo, ma è bene conoscere anche tutta la storia recente.

L’albergo a Biumo alle Ville Ponti

Passano pochi mesi da quelle dichiarazioni d’intenti e il lavoro sembra andare spedito. È il 28 luglio del 2003 quando il Comune di Varese e la Camera di Commercio siglano l’accordo ufficiale. Si dice con chiarezza che entro la fine del 2007 l’albergo sarà pronto.

«Il Comune di Varese e la Camera di commercio concordano sulla necessità di realizzare un albergo nel terreno adiacente le Ville Ponti. Con la convenzione stipulata oggi, le parti stabiliscono l’iter per velocizzarne le pratiche». Con queste parole il sindaco Aldo Fumagalli sancisce ufficialmente la volontà politica dell’amministrazione di percorrere la strada indicata dall’ente camerale: ed è l’impegno che da tempo Camera di Commercio inseguiva per passare dai progetti di massima ad una fase più operativa.

“Quanto all’albergo vero e proprio, ad oggi si è ancora lontani dall’aver un progetto definito. Ma le indicazioni sono chiare: una costruzione rispettosa dell’ambiente, (la zona offre una pregevole teoria di alberi ad alto fusto), sviluppato in lunghezza più che in verticalità; dalle 150 alle 200 camere, beauty farm, piscina, tutti i comfort ormai imprescindibili di un cinque stelle e un marchio altisonante. Belloli, non a caso, ha parlato di Hilton o di Holiday Inn come riferimenti gestionali di qualità. Chi gestirà l’albergo dovrà essere non sotto quella categoria. Perché Varese entri a pieno titolo nel giro che conta dell’organizzazione del turismo business.

Quanto ai costi ancora non quantificati, la Camera di commercio prevede un project financing. A breve i bandi per dare l’avvio ai lavori: chi avrà in mano l’albergo futuro potrà avere “in dote” l’usufrutto parziale di Villa Napoleonica e in parte della Villa Andrea. Un pacchetto più che allettante”.

Passa un anno e alla fine d’agosto 2004 una nuova tappa. “Non c’è ancora la prima pietra, ma il cammino verso l’albergo per il centro congressi di Ville Ponti è ormai avviato. Con un premio di 50mila euro per il primo classificato, la Camera di Commercio ha lanciato un concorso di idee per la realizzazione di un complesso alberghiero”.

Come sarà l’albergo alle Ville Ponti

Lo svelano alcuni passaggi della Camera di commercio a settembre 2004 quando mancano due mesi alla chiusura del bando per il concorso di idee.

“L’albergo delle Ville Ponti sarà a quattro stelle, avrà 180 camere e sorgerà su un’area di 26 mila metri quadrati, fuori dal parco, sul versante sud. Mauro Temperelli, segretario generale della Camera di Commercio, trattiene a stento le parole, incalzato dalle domande dei giornalisti che hanno partecipato al tour promozionale, organizzato da “Convention bureau” , per conoscere le bellezze e l’offerta della provincia di Varese per il turismo congressuale. «Gli strumenti urbanistici necessari sono già stati predisposti dal Comune». Uno sguardo fugace al vicesindaco Roberto Puricelli, che annuisce e aggiunge: «Fino a qualche anno fa era un miraggio. Oggi l’albergo delle Ville Ponti è una realtà».”

I commenti del sistema economico sembrano tutti positivi. Un coro di si da parte delle associazioni di categoria con qualche distinguo.

Ad aggiudicarsi la vittoria resa nota nel dicembre 2004 sarà lo Studio Csi Quattro, composto dagli architetti Alessandro Santarossa di Pordenone (capogruppo del progetto), Francesca Doria e Roberto Scaramazza. Secondo classificato é stato il raggruppamento di professionisti che aveva capogruppo l’architetto varesino Claudio Castiglioni, mentre terzo è risultato quello con capogruppo l’architetto Alessandro Rossini di Brescia.

L’operazione del concorso di idee aveva funzionato bene ed erano arrivati 92 progetti. Questi erano stati messi in mostra a Villa Andrea per consentire a tutti di conoscere lo sviluppo del centro congressi.

Le prime battute d’arresto

Nell’aprile del 2005 Varesefocus, il mensile di Confindustria Varese pubblica un articolo che fa il punto della situazione. “Il Sindaco da parte sua non vuole smorzare gli entusiasmi ma ci tiene a precisare che “l’iter burocratico va ancora fatto tutto. La Camera di Commercio deve presentare un progetto che verrà esaminato dalla Giunta, dalla commissione competente e infine dal Consiglio comunale. Una volta approvata la variante al Piano regolatore tutta la questione passerà nelle mani della Regione. Se Milano darà il via libera dovremo riesaminare il tutto e arrivare così a dare i permessi necessari per iniziare i lavori. Un iter che durerà un anno circa”. Tempi e burocrazia non scoraggiano certo i vertici della Camera di Commercio. Angelo Belloli guarda avanti.

“Vedremo nei prossimi mesi come evolverà la situazione. Noi entro maggio presenteremo il progetto e quindi per il 2007 l’albergo dovrebbe esser a buon punto. Se non sarà così dovremmo prenderne atto e prendere altre decisioni perché la Camera di commercio deve guardare al bene delle aziende e allo sviluppo del territorio. A quel punto un centro congressi dimezzato perderebbe la propria ragione d’essere”.

La situazione inizia a ingarbugliarsi e quella scadenza del 2007 indicata nell’avvio di tutto il percorso appare ormai un sogno.

Sul progetto il 18 ottobre 2006 interviene Gianni Mazzoleni all’epoca segretario della Cna varesina. La sua posizione è interessante per comprendere il clima di quei mesi. “Un’ultima considerazione infine mi sento di fare sull’importanza eccessiva che viene attribuita, da assertori ma anche dai detrattori dell’Albergo, all’opera: se si recupera il senso della misura, ci si renderà conto che non si tratta di un’altra Malpensa o della grande Fiera, ma semplicemente di un complesso alberghiero. La cui realizzazione sarebbe importante per le tante ragioni esposte, ma che non può coltivare l’ambizione di cambiare da sola il corso dell’economia del nostro territorio”.

Il progetto riparte ma ha le gambe corte

Il 14 marzo 2007 nuovo confronto tra Comune e Camera di Commercio. Dopo un periodo di commissariamento dovuto alle dimissioni di Aldo Fumagalli, a guidare l’amministrazione di Palazzo Estense è Attilio Fontana.

Le due istituzioni trovano un accordo.

“Due le novità: la disponibilità politica espressa dal comune e il cambiamento di rotta per quanto riguarda la struttura; non un solo grande edificio, ma una sorta di albergo diffuso, spalmato tra il verde e i palazzi storici della collina di Biumo. “Non è un progetto singolo – sottolinea infatti Belloli – ma strutturato e coraggioso”. In primo piano anche natura e accessibilità. A misura di turista e di congressista in cerca di relax.

Belloli chiarisce tuttavia che l’ente camerale non ha interesse a gestire direttamente l’albergo ma privilegia la soluzione del project financing, magari affidato a una grande catena, che avrebbe le disponibilità necessarie ad affrontare uno start up. Per avere un punto di equilibrio economico, l’albergo dovrà avere tra le 120 e 150 camere”.

Servono a poco i mondiali di ciclismo del 2008. Anzi, in deroga a ogni piano di territorio il commissario straordinario Guido Bertolaso consente la costruzione di due nuove strutture alberghiere. Nella zona dell’ippodromo, tra il Palaghiaccio e il Gulliver nascerà l’allora Ata hotel di Ligresti e a Capolago un albergo dei fratelli Polita. Il “nuovo”centro congressi alle Ville Ponti sembra ormai tramontato malgrado Camera di Commercio rivendichi gli ottimi cinque anni di mandato terminati nel 2007 quando l’hotel di Biumo doveva essere già realtà.

Una ripartenza per poi chiudersi ogni speranza

Nel gennaio 2009 in rappresentanza dei vertici di Regione Lombardia ci prova Raffaele Cattaneo a far ripartire le iniziative coinvolgendo tuti gli attori del territorio. «Il programma prevede la costruzione di un albergo ma anche l’ampliamento delle sale espositive di Villa Panza, dei parcheggi e la realizzazione di un percorso pedonale che colleghi i parchi delle ville presenti in quell’area». Dalla sede varesina della regione, l’assessore Cattaneo replica anche alle perplessità che le associazioni ambientaliste hanno avanzato in merito alla costruzione della nuova struttura ricettiva: «Ci sono alcune voci che hanno avanzato una polemica ma che invito prima a valutare il progetto. Manifestare il dissenso prima di conoscere i piani effettivi può essere un pregiudizio».

Nella primavera del 2010 si discute di Piano di governo del territorio in Comune di Varese e le associazioni ambientaliste criticano fortemente i progetti di sviluppo di Biumo e soprattutto l’albergo delle Ville Ponti.

Di fatto però di quella struttura era rimasto solo un ricordo.