“Vent’anni di Sovranismo” nella casa di Bossi: la strana serata di Claudio Borghi nella Varese che venera Giorgetti
La Lega di oggi è questa: una convivenza tra due forni. Uno, quello di Giorgetti, sforna credibilità internazionale e realismo. L'altro, quello di Borghi, sforna slogan identitari e strilla sovraniste
C’è un luogo, all’ombra del Sacro Monte, dove la politica non si urla: si sussurra, si tesse e, soprattutto, si traduce in fatti. È la Varese di Giancarlo Giorgetti, il “Venerabile” della Lega, l’uomo che senza bisogno di palcoscenici o dirette social decide da decenni carriere, candidature e, soprattutto, la direzione dei flussi che contano tra Roma e la provincia.
Ma questa sera, nella sede storica della Lega — quella che profuma ancora di sigaro e autonomismo — sta per andare in scena un paradosso che ha il sapore del sacrilegio con l’ospitata del senatore Claudio Borghi, oggi l’antitesi della Lega giorgettiana.
Il Garante contro l’Incendiario: se Giorgetti oggi è l’uomo della borsa, il volto che rassicura Bruxelles e i mercati, il guardiano dei conti che deve dire i “no” che fanno male per evitare che il Belpaese coli a picco, dall’altra c’è di sicuro Claudio Borghi, il capofila salviniano dell’ala anti-euro, che mal sopporta l’obbligo vaccinale, il teorico delle battaglie sovraniste e che proprio nelle ultime ore ha vestito i panni del guastatore a Roma.
Lo scontro romano sulle pensioni è ancora caldissimo: Borghi ha costretto il governo al dietrofront, rivendicando la vittoria del “popolo” su “un tecnico troppo zelante”. E ora, con una tempismo quasi sfacciato, Borghi sbarca proprio nel feudo del suo Ministro per presentare il suo ultimo libro.
La Lega di oggi è questa: una convivenza tra due forni. Uno, quello di Giorgetti, sforna credibilità internazionale e realismo. L’altro, quello di Borghi, sforna slogan identitari e strilla sovraniste.
A Varese, però, il “metodo Giorgetti” è religione. Vedere i militanti varesini — abituati alla concretezza del fare e alla riservatezza del loro leader — applaudire l’uomo che sta mettendo a dura prova i nervi del loro “Giancarlo” sarebbe un cortocircuito politico non indifferente.
Ma la vera curiosità sta nel titolo del libro: “Vent’anni di sovranismo”. Presentarlo nella sede storica della Lega di Umberto Bossi fa quasi sorridere. Proprio lì, dove tra quelle mura è nato il sogno dell’Autonomia, della Padania e della “libertà dal centralismo romano”, oggi si celebra il Sovranismo nazionale.
E chissà se tutto questo avverrà sotto a quel vecchio poster appeso nella sede della Lega, quel cimelio della vecchia Lega bossiana che recita: “Più lontani da Roma, più vicini all’Europa”. Sempre che sia davvero ancora lì appeso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.