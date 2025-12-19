Varese News

Politica

“Vent’anni di Sovranismo” nella casa di Bossi: la strana serata di Claudio Borghi nella Varese che venera Giorgetti

La Lega di oggi è questa: una convivenza tra due forni. Uno, quello di Giorgetti, sforna credibilità internazionale e realismo. L'altro, quello di Borghi, sforna slogan identitari e strilla sovraniste

Generico 15 Dec 2025

C’è un luogo, all’ombra del Sacro Monte, dove la politica non si urla: si sussurra, si tesse e, soprattutto, si traduce in fatti. È la Varese di Giancarlo Giorgetti, il “Venerabile” della Lega, l’uomo che senza bisogno di palcoscenici o dirette social decide da decenni carriere, candidature e, soprattutto, la direzione dei flussi che contano tra Roma e la provincia.

Ma questa sera, nella sede storica della Lega — quella che profuma ancora di sigaro e autonomismo — sta per andare in scena un paradosso che ha il sapore del sacrilegio con l’ospitata del senatore Claudio Borghi, oggi l’antitesi della Lega giorgettiana.

Il Garante contro l’Incendiario: se Giorgetti oggi è l’uomo della borsa, il volto che rassicura Bruxelles e i mercati, il guardiano dei conti che deve dire i “no” che fanno male per evitare che il Belpaese coli a picco, dall’altra c’è di sicuro Claudio Borghi, il capofila salviniano dell’ala anti-euro, che mal sopporta l’obbligo vaccinale, il teorico delle battaglie sovraniste e che proprio nelle ultime ore ha vestito i panni del guastatore a Roma.

Lo scontro romano sulle pensioni è ancora caldissimo: Borghi ha costretto il governo al dietrofront, rivendicando la vittoria del “popolo” su “un tecnico troppo zelante”. E ora, con una tempismo quasi sfacciato, Borghi sbarca proprio nel feudo del suo Ministro per presentare il suo ultimo libro.

La Lega di oggi è questa: una convivenza tra due forni. Uno, quello di Giorgetti, sforna credibilità internazionale e realismo. L’altro, quello di Borghi, sforna slogan identitari e strilla sovraniste.

A Varese, però, il “metodo Giorgetti” è religione. Vedere i militanti varesini — abituati alla concretezza del fare e alla riservatezza del loro leader — applaudire l’uomo che sta mettendo a dura prova i nervi del loro “Giancarlo” sarebbe un cortocircuito politico non indifferente.

Ma la vera curiosità sta nel titolo del libro: “Vent’anni di sovranismo”. Presentarlo nella sede storica della Lega di Umberto Bossi fa quasi sorridere. Proprio lì, dove tra quelle mura è nato il sogno dell’Autonomia, della Padania e della “libertà dal centralismo romano”, oggi si celebra il Sovranismo nazionale.

E chissà se tutto questo avverrà sotto a quel vecchio poster appeso nella sede della Lega, quel cimelio della vecchia Lega bossiana che recita: “Più lontani da Roma, più vicini all’Europa”. Sempre che sia davvero ancora lì appeso.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Tomaso Bassani
tomaso.bassani@varesenews.it

Mi piace pensare VareseNews contribuisca ad unire i puntini di quello straordinario racconto collettivo che è la vita della nostra comunità. Se vuoi sentirti parte di tutto questo sostienici.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.