Venti nuovi volontari per la Croce Rossa di Luino e Valli: una serata di impegno e speranza
Un percorso intenso di studio, esercitazioni e impegno ha portato venti nuovi volontari a entrare nella squadra CRI di Luino e Valli, rafforzando la presenza sul territorio e lo spirito di comunità
È stata una serata carica di emozione quella che ha segnato la conclusione del corso di formazione per i nuovi volontari del Comitato CRI di Luino e Valli. Dopo settimane di lezioni, esercitazioni e confronto, venti persone hanno superato con successo le prove teoriche e pratiche, entrando ufficialmente nella grande famiglia della Croce Rossa Italiana.
L’appuntamento finale non è stato soltanto un esame, ma un momento simbolico: il passaggio in cui gli aspiranti volontari scelgono di dedicare tempo e competenze al servizio degli altri. Una decisione che racconta coraggio, altruismo e la volontà di contribuire al benessere della comunità.
Nel suo intervento, il presidente del Comitato ha espresso sincero orgoglio per l’ingresso dei nuovi volontari: «Accogliamo queste donne e questi uomini straordinari con il cuore pieno di speranza. Hanno dimostrato disponibilità, sensibilità e una volontà autentica di fare la differenza. Da oggi il nostro Comitato è più ricco, più forte e ancora più capace di rispondere ai bisogni del territorio».
Non è mancato un ringraziamento speciale agli istruttori e agli organizzatori del corso, che ogni anno dedicano impegno e professionalità alla formazione dei nuovi volontari, contribuendo in modo determinante alla crescita della Croce Rossa sul territorio.
Con queste venti nuove adesioni, il Comitato di Luino e Valli si rafforza ancora, arricchendosi di nuove energie e motivazioni. Per i volontari appena entrati, la serata non rappresenta un traguardo, ma l’inizio di un percorso fatto di servizio, solidarietà e attenzione verso gli altri. Una promessa di impegno che profuma di futuro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.