Venti nuovi volontari per la Croce Rossa di Luino e Valli: una serata di impegno e speranza

È stata una serata carica di emozione quella che ha segnato la conclusione del corso di formazione per i nuovi volontari del Comitato CRI di Luino e Valli. Dopo settimane di lezioni, esercitazioni e confronto, venti persone hanno superato con successo le prove teoriche e pratiche, entrando ufficialmente nella grande famiglia della Croce Rossa Italiana.

L’appuntamento finale non è stato soltanto un esame, ma un momento simbolico: il passaggio in cui gli aspiranti volontari scelgono di dedicare tempo e competenze al servizio degli altri. Una decisione che racconta coraggio, altruismo e la volontà di contribuire al benessere della comunità.

Nel suo intervento, il presidente del Comitato ha espresso sincero orgoglio per l’ingresso dei nuovi volontari: «Accogliamo queste donne e questi uomini straordinari con il cuore pieno di speranza. Hanno dimostrato disponibilità, sensibilità e una volontà autentica di fare la differenza. Da oggi il nostro Comitato è più ricco, più forte e ancora più capace di rispondere ai bisogni del territorio».

Non è mancato un ringraziamento speciale agli istruttori e agli organizzatori del corso, che ogni anno dedicano impegno e professionalità alla formazione dei nuovi volontari, contribuendo in modo determinante alla crescita della Croce Rossa sul territorio.

Con queste venti nuove adesioni, il Comitato di Luino e Valli si rafforza ancora, arricchendosi di nuove energie e motivazioni. Per i volontari appena entrati, la serata non rappresenta un traguardo, ma l’inizio di un percorso fatto di servizio, solidarietà e attenzione verso gli altri. Una promessa di impegno che profuma di futuro.