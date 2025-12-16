Venticinque opere di Gianni Tossani in mostra a Sesto Calende

Nell’estate scorsa la comunità artistica locale è stata colpita dal lutto per la morte – all’età di 79 anni – di Gianni Tossani, pittore eclettico che viveva e lavorava a Cocquio Trevisago.

A lui e alle sue opere è dedicata una mostra che si aprirà mercoledì 17 dicembre alle ore 15 a Sesto Calende: l’esposizione, che si terrà negli spazi della Galleria Pro Sesto Calende in Viale Italia, 5, renderà omaggio al suo talento con una selezione di 25 opere ad olio.

Le opere esposte sono in prevalenza paesaggi del lago e nature morte, tematiche che hanno caratterizzato la produzione artistica di Tossani, sempre attenta a catturare la bellezza dei dettagli naturali e la luce che caratterizza l’ambiente circostante. Gianni Tossani si inserisce nel filone del figurativo moderno, con forti affinità con l’Espressionismo Tedesco, in particolare con il gruppo Die Brücke, che ha avuto un grande impatto sull’evoluzione dell’arte contemporanea.

La mostra sarà aperta al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 19, e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. Un’occasione per gli amanti dell’arte e per chi desidera scoprire o riscoprire il lavoro di un artista che ha saputo raccontare la sua visione del mondo con una sensibilità particolare. Le visite saranno possibili fino a mercoledì 23 dicembre.