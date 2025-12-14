Vergiate celebra i suoi volontari: consegnato il “Premio Monaci” 2025

Sabato 13 dicembre, l’amministrazione comunale di Vergiate ha conferito il tradizionale “Premio Monaci”, il riconoscimento annuale dedicato ai volontari che si distinguono per impegno, generosità e servizio alla comunità.

L’edizione 2025 ha visto premiati Maria Luisa Colombo, Marzio Mariani – in rappresentanza dell’AVIS – e Grazia Bielli, persone che con il loro lavoro silenzioso e costante contribuiscono a rendere il paese più solidale e attento ai bisogni dei cittadini.

La consegna del premio da parte dell’amministrazione comunale ha rappresentato un momento sentito e partecipato, occasione per rinnovare la gratitudine verso chi dedica tempo ed energie al bene collettivo. Un gesto simbolico, ma significativo, che mette in luce il valore del volontariato come cuore pulsante della comunità di Vergiate.