Veripack Srl cerca nuovi talenti da inserire nel proprio team
Veripack Srl cerca quattro nuove figure da inserire in azienda in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore: montatori meccanici, elettrico e magazziniere
Veripack Srl, realtà leader a livello globale nel settore delle soluzioni di packaging termoformato Made in Italy, è alla ricerca di nuove figure da inserire nel proprio organico in vista dell’apertura della nuova sede di Gorla Maggiore.
L’azienda cerca persone motivate, dinamiche e desiderose di crescere professionalmente, pronte a entrare a far parte di un contesto solido, strutturato e in continua evoluzione.
L’inserimento avverrà all’interno di un ambiente di lavoro moderno e collaborativo, attento allo sviluppo delle competenze e orientato all’innovazione e alla qualità.
Posizioni aperte
2 Montatori Meccanici
Le risorse si occuperanno di:
– Assemblaggio dei macchinari
– Attività di collaudo e verifica funzionale
1 Montatore Elettrico
La risorsa si occuperà di:
– Cablaggio
– Installazione dei componenti elettrici
– Attività di collaudo
1 Magazziniere
– La risorsa si occuperà di:
– Gestione dei materiali
– Carico e scarico merci
– Supporto operativo alla produzione
Cosa offre l’azienda
– Inserimento in un’azienda solida e in espansione
– Ambiente di lavoro moderno e strutturato
– Opportunità di crescita professionale
Sede di lavoro: Gorla Maggiore
Le persone interessate possono candidarsi inviando il proprio curriculum a marketing@veripack.it.
Contatti
Veripack Srl
Via della Pacciarna 2, Gorla Maggiore
+39 02 966 71 21
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.