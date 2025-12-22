Verso Natale su Radio Materia con lo sport del weekend e una riflessione sul sesso digitale
Appuntamento alle 14 con La Materia dello Sport e tutte le voci del weekend tra calcio, basket, volley e hockey. Alle 18 parleremo di relazioni e sessualità sulla rete con lo psicoterapeuta Spaccarotella
Natale si avvicina e Radio Materia prosegue coi suoi appuntamenti ancora per qualche giorno prima della pausa delle festività.
Oggi due appuntamenti con La Materia dello Sport alle 14, che vedrà presente quasi tutta la redazione sportiva di Varesenews (Francesco Mazzoleni, Damiano Franzetti e Michele Musacchio) e alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e lo psicoterapeuta autore del libro “Il piacere digitale”.
Ore 14 La Materia dello Sport
Puntata natalizia per fare il punto sulle partite di calcio, basket, volley e hockey. In studio, insieme al solito Francesco Mazzoleni, ci saranno anche Michele Musacchio che da quest’anno segue la Pro Patria e Damiano Franzetti che farà il punto sulla bella vittoria di Openjobmetis Varese contro Trieste. A seguire le pagelle di Dal Parquet.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Puntata speciale con lo psicoterapeuta Michele Spaccarotella, autore del libro Il piacere digitale dedicato alle modifiche del nostro modo di creare, affrontare e gestire le relazioni e la sessualità con l’avvento dell’era digitale. Il volume tratta tutti quei temi nei quali possiamo imbatterci ogni volta che accendiamo uno smartphone: selfie, like, app per incontri, ghosting, haters, sexting, porno, social network e molto altro ancora. Nella moderna società dell’homo digitans, il “piacere digitale” non è qualcosa di scontato ma va conquistato, perché la comodità e l’utilità del mezzo tecnologico possono dare molte opportunità, ma anche generare degli squilibri nel rapporto con la realtà che ci circonda.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE TI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.