Verso Natale su Radio Materia con lo sport del weekend e una riflessione sul sesso digitale

Natale si avvicina e Radio Materia prosegue coi suoi appuntamenti ancora per qualche giorno prima della pausa delle festività.

Oggi due appuntamenti con La Materia dello Sport alle 14, che vedrà presente quasi tutta la redazione sportiva di Varesenews (Francesco Mazzoleni, Damiano Franzetti e Michele Musacchio) e alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e lo psicoterapeuta autore del libro “Il piacere digitale”.

Ore 14 La Materia dello Sport

Puntata natalizia per fare il punto sulle partite di calcio, basket, volley e hockey. In studio, insieme al solito Francesco Mazzoleni, ci saranno anche Michele Musacchio che da quest’anno segue la Pro Patria e Damiano Franzetti che farà il punto sulla bella vittoria di Openjobmetis Varese contro Trieste. A seguire le pagelle di Dal Parquet.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Puntata speciale con lo psicoterapeuta Michele Spaccarotella, autore del libro Il piacere digitale dedicato alle modifiche del nostro modo di creare, affrontare e gestire le relazioni e la sessualità con l’avvento dell’era digitale. Il volume tratta tutti quei temi nei quali possiamo imbatterci ogni volta che accendiamo uno smartphone: selfie, like, app per incontri, ghosting, haters, sexting, porno, social network e molto altro ancora. Nella moderna società dell’homo digitans, il “piacere digitale” non è qualcosa di scontato ma va conquistato, perché la comodità e l’utilità del mezzo tecnologico possono dare molte opportunità, ma anche generare degli squilibri nel rapporto con la realtà che ci circonda.

