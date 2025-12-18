Vharese e Basket Bobbiate, insieme a canestro nel segno dell’inclusività
Martedì 23 dicembre (20,30) alla "Pellico" le due squadre si affrontano per un'amichevole speciale. E il presidente bobbiatese Cantoni cambierà maglia per una sera
Inclusione, passione e voglia di fare canestro insieme: sono questi gli ingredienti della serata speciale prevista per martedì 23 dicembre alla palestra “Pellico” di via Appiani, alle spalle del palaghiaccio. In quella circostanza, dalle 20,30, scenderanno in campo insieme il Vharese (si legge “Varese con l’acca”), formazione composta da ragazzi con disabilità intellettiva relazionale, e il Basket Bobbiate per un’amichevole inconsueta.
Il club bobbiatese milita nella attuale DR3 ed è allenata da Roberto Conti – sì: il protagonista tecnico del podcast “Dal Parquet” di Varesenews – e da Andrea Tavian che è stato per diverse stagioni il coach dei biancorossi del Vharese. E così il legame è nato in maniera naturale: i due quintetti si confronteranno con il Bobbiate impegnato a confermare il proprio impegno – anche sociale – sul territorio cittadino e il Vharese che disputerà un test utile a livello agonistico perché la squadra è da poco tornata a disputare partite contro veri avversari.
A rendere ancora più inclusiva la disfida c’è la figura di Marco Cantoni, presidente del Basket Bobbiate, che si schiererà sotto canestro con la maglia del Vharese affrontando così da avversario i suoi ragazzi. Una scelta che è simbolo di apertura, di sport vissuto con leggerezza e di una comunità che sceglie di abbattere confini, e non di crearli. Un modo per confermare che a Varese lo sport unisce, e non divide.
Una serata resa possibile anche grazie all’impegno degli sponsor della società bobbiatese (Arredo Design, YOP e VareseCorsi) che oltre ad accompagnare il team di Conti-Tavian lungo la stagione, contribuiscono anche alla realizzazione di serate come questa, in cui sport, comunità e valori si intrecciano. Per rendere la serata ancora più conviviale, il Basket Bobbiate offrirà a tutti i presenti un aperitivo natalizio per scambiarsi gli auguri, conoscersi e chiudere l’esperienza nel modo più caloroso possibile.
