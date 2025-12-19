“Vieni a vivere a Varese”, il bando riparte e si allarga: incentivi per chi lavora nel territorio fino a 45 anni

Varese diventa una meta sempre più ambita, non solo per chi cerca una nuova casa in Lombardia, ma anche per chi guarda all’Italia dall’altra parte dell’Oceano. Il progetto «Vieni a vivere a Varese», nato per promuovere l’attrattività del territorio, sta ottenendo un successo inaspettato, attirando l’attenzione di migliaia di cittadini stranieri, in particolare dal Brasile. Grazie a una combinazione di visibilità mediatica e incentivi concreti, la provincia si propone come luogo ideale dove coniugare qualità della vita e opportunità professionali.

Il “boom” dal Brasile e la visibilità internazionale

A far esplodere l’interesse oltreconfine è stata una pubblicazione dell’ANSA Brasile, seguita da un servizio dedicato su «Domingo Espetacular», uno dei programmi televisivi più seguiti nel Paese sudamericano, trasmesso da RecordTv. L’esposizione mediatica ha generato un’ondata di curiosità senza precedenti: sono circa 3.000 le richieste di informazioni giunte da cittadini brasiliani interessati a conoscere le opportunità offerte dal sistema produttivo e dai servizi del Varesotto.

Le novità del nuovo bando

Visti i risultati positivi, la Camera di Commercio di Varese ha deciso di rilanciare l’iniziativa riaprendo i termini del bando con alcune novità significative. La prima riguarda l’età: la fascia dei beneficiari è stata ampliata, passando dai precedenti 40 anni a un massimo di 45 anni. Un cambiamento pensato per intercettare una platea più vasta di professionisti e famiglie che desiderano stabilirsi nel territorio.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di raccontare le opportunità offerte dal territorio in termini di qualità della vita, sistema produttivo, servizi e contesto ambientale – spiegano i promotori del progetto –». I requisiti di accesso si concentrano sul legame lavorativo con la provincia: possono partecipare i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato di almeno sei mesi o apprendistato) che abbiano sottoscritto un contratto a partire dal 1° luglio 2025 con imprese aventi sede o unità locale nel Varesotto.

Flessibilità per chi lavora nel territorio

Il regolamento introduce maglie più larghe anche per chi lavora presso imprese con sede legale fuori provincia, purché la prestazione lavorativa sia svolta in via esclusiva o prevalente presso una sede situata nel territorio varesino. Per ottenere i benefici, i vincitori dovranno risultare residenti in provincia di Varese a partire dal 1° luglio 2025 o entro 90 giorni dalla comunicazione di ammissione.

Un territorio che investe sul futuro

L’iniziativa non punta solo a ripopolare i comuni, ma a rigenerare il tessuto sociale ed economico locale attirando nuove competenze. Varese, con il suo mix di eccellenze industriali e patrimonio naturale, si conferma una provincia capace di competere a livello globale. Tutti i dettagli tecnici e le modalità di partecipazione sono consultabili sul portale ufficiale della Camera di Commercio di Varese.