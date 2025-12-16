Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino: accordo per rafforzare gli interventi in montagna
Firmato a Roma un protocollo operativo, caldeggiato dai ministri Piantedosi e Musumeci, per migliorare gli interventi in ambienti complessi e impervi. La soddisfazione dei responsabili dei due enti
Una collaborazione più strutturata e operativa per affrontare insieme le emergenze in montagna, grotte e aree difficili da raggiungere. È questo l’obiettivo dell’accordo firmato a Roma tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
Il protocollo è stato sottoscritto il 15 dicembre presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, alla presenza di rappresentanti istituzionali e tecnici delle due organizzazioni. L’intesa è stata fortemente sostenuta dai ministri Piantedosi (Interno) e Musumeci (Protezione Civile). A firmare l’accordo sono stati il prefetto Attilio Visconti, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, e Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso Alpino, con la presenza del capo del Corpo dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino. Erano presenti anche il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, e Marco Ghimenti, direttore centrale per l’Emergenza dei Vigili del Fuoco.
L’intesa prevede una serie di azioni concrete per rafforzare la risposta operativa congiunta: condivisione delle informazioni tra le sale operative, allertamento coordinato delle risorse, messa in comune di mezzi e attrezzature, addestramento condiviso e analisi congiunte sugli interventi.
«Un risultato importante, un protocollo incentrato sulla parola condivisione – ha dichiarato Attilio Visconti – Credo molto nel ruolo che possono svolgere i prefetti sul territorio: un ruolo di mediazione per facilitare gli incontri, anche fuori dal campo operativo, per creare unità d’intenti».
Soddisfatto anche Maurizio Dellantonio: «Con questo accordo viene formalizzata e resa strutturale una collaborazione che sul territorio già avveniva da molti anni. Siamo felici di avviare insieme ai Vigili del Fuoco un percorso condiviso che mette a sistema esperienze, procedure e formazione».
Infine anche Eros Mannino promuove il “concordato”: «Una pietra miliare, un accordo nato per definire e comunicare al territorio le giuste linee d’indirizzo, per addivenire a uno scambio di informazioni, ma soprattutto a un tavolo di monitoraggio».
LA MATERIA DEL GIORNO – Di Soccorso Alpino abbiamo parlato di recente nel nostro programma pomeridiano “La Materia del Giorno”. Il giornalista di VareseNews, Andrea Camurani, ha intervistato Luca Boldrini, capo stazione del Soccorso Alpino di Varese. Trovate la trasmissione nel box sottostante.
