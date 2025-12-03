Vocabolario del dialetto e dialoghi d’arte: Gavirate celebra la cultura locale con “Menta e Rosmarino“

Un pomeriggio dedicato alla cultura del territorio, alla lingua e all’arte: è questo lo spirito dell’incontro in programma domenica 7 dicembre 2025 alle ore 16:30 presso il suggestivo Auditorium di Gavirate, in via Fermi 14. L’evento, promosso dalla rivista Menta e Rosmarino, sarà un’occasione per scoprire nuovi contenuti editoriali, valorizzare le radici locali e incontrare alcuni dei protagonisti della scena culturale varesina.

Una rivista, un territorio, una comunità

Dopo i saluti delle autorità, il pomeriggio entrerà nel vivo con la presentazione del nuovo numero della rivista, curata dal giornalista Matteo Inzaghi che accompagnerà il pubblico alla scoperta dei temi affrontati nella nuova edizione.

Le parole del dialetto e il linguaggio dell’arte

Alle 17:05 sarà la volta della professoressa Federica Lucchini, che presenterà il primo numero del Vocabolario del dialetto del lago di Varese, un lavoro attento e appassionato che intende custodire e tramandare la ricchezza linguistica della zona.

Subito dopo, alle 17:20, spazio all’arte con un dialogo tra il dottor Romano Oldrini e il pittore Antonio Pedretti, per esplorare il pensiero, la sensibilità e il percorso creativo di uno degli artisti più apprezzati del panorama locale.

Parole, musica e atmosfere

A guidare l’incontro sarà la giornalista Betty Colombo, che con la sua conduzione coinvolgente accompagnerà il pubblico lungo tutto il pomeriggio. Le atmosfere musicali saranno affidate al maestro Gianni Crugnola, che interverrà con eleganza per arricchire ogni momento dell’evento.