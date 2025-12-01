Von in serie B, una squadra di ragazzi varesini per un sogno lungo 75 anni

È una Varese Olona Nuoto carica di entusiasmo e determinazione quella che ha presentato oggi, lunedì primo dicembre, a Palazzo Estense la stagione 2025/2026, la prima in serie B dopo la storica promozione conquistata a giugno.

Una stagione che assume un significato ancora più speciale perché anticipa il settantacinquesimo anniversario della società, che cadrà nel 2026, e perché rappresenta la sfida più importante: resistere senza una casa vera e propria, allenarsi tra Ispra e la Robur, giocare le partite a Milano, ma tenere vivo il sogno di rappresentare Varese dentro e fuori dall’acqua.

«Settantacinque anni di una bella storia, fatta di tanti risultati ma soprattutto tanto lavoro sul territorio», ha sottolineato l’assessore allo sport Stefano Malerba, che ha ricordato come quest’anno la pallacanestro Varese festeggi gli ottant’anni, la Von il prossimo anno i settantacinque e come tra un anno il rugby celebrerà i cinquant’anni. «La prova di società solide che lavorano tanto per il territorio», ha aggiunto l’assessore, che non ha risparmiato complimenti alla squadra: «Il presidente non ci credeva, ma devo farvi i complimenti: con giocatori quasi tutti di qui e con pochissimi acquisti, avete raggiunto un risultato straordinario,. Siete ragazzi di Varese che giocano per la loro società e questo è grandioso»

Sono infatti 14 su 15 gli atleti di Varese che fanno parte della squadra, che ha già tanti sostenitori: l’affluenza Media è stata l’anno scorso di 200 spettatori a partita per le 9 partite casalinghe della scorsa stagione e sono oltre 3000 i followers che seguono la Varese Olona Nuoto sui social.

Il sindaco Davide Galimberti ha voluto rimarcare il sostegno dell’amministrazione in un momento delicato. «Il sostegno e l’abbraccio alla squadra c’è già, ma il potenziamento dei servizi è fondamentale. Siamo in un’epoca che necessita di guardare in maniera un po’ più ampia, rispetto al proprio orticello. Il progetto della nuova piscina ha uno sguardo al di là nel tempo, il fatto che presentiamo qui la stagione è segno che ci crediamo ma ci sono molti elementi che vanno considerati», ha spiegato il primo cittadino.

Il presidente Fabio Fabiano ha ricordato che la Varese Olona Nuoto è la seconda società più vecchia della Lombardia, dopo la Como Nuoto nata nel 1919. «Siamo arrivati fino a qui senza troppe risorse: direi che in proporzione al budget siamo una delle squadre più grandi d’Italia. Dietro all’attività c’è un senso di bandiera che è ancora più importante per la grandezza della Von», ha dichiarato con orgoglio. E proprio in quest’ottica si inserisce il progetto che sta più a cuore al presidente, eredità di suo padre: «Mio padre mi disse: porta avanti la società con due obiettivi che io non sono riuscito ad ottenere. Primo, cerca di formare una società unica a Varese. Secondo, cerca di far costruire la piscina da cinquanta metri».

Sul primo obiettivo qualcosa si sta muovendo. Fabiano ha raccontato l’incontro con Tommaso Trombetta, presidente della Robur et Fides, la società che un tempo era “l’avversaria” della Von. «Ci siamo guardati negli occhi e ho capito da parte sua la disponibilità di parlarne. Questo, insieme all’altro grande sogno di papà, rende quest’anno un anno fondamentale per il futuro della nuoto e della pallanuoto», ha spiegato il presidente. Trombetta, intervenuto alla presentazione, ha confermato l’apertura: «Abbiamo centoventitrè anni, abbiamo a lungo rappresentato l’acqua a Varese. Tre anni fa abbiamo cominciato a lavorare con la Pallacanestro Varese per le giovanili e quest’anno abbiamo cominciato con la Von. Il nostro scopo è sociale, dobbiamo formare l’uomo. Anch’io sono “figlio di”, ed è un’eredità onerosa, ma vogliamo lavorare per questo».

Sul secondo, quello della piscina da 50 metri, come ha sottolineato l’amministrazione «Dovete avere ancora un po’ di pazienza, ma speriamo nel 2027 avremo qualcosa di grande»

Sul fronte sportivo, coach Daniele Osigliani ha le idee chiare: «Il risultato è frutto di tanto impegno. Il livello è cambiato rispetto allo scorso anno, quando si passa di categoria si alza l’asticella». Il capitano Michele Drammis ha aggiunto: «Siamo determinati, convinti e motivati a tenerci quello che ci siamo guadagnati. È un sacrificio ma siamo contenti, daremo filo da torcere alle altre squadre». Il debutto in serie B è fissato per sabato 6 dicembre a Milano.

Anche il settore giovanile affronta la sfida con spirito positivo. Gionata Gesuato Gallo, responsabile delle giovanili, ha sottolineato: «Ci siamo trovati senza casa, ma abbiamo trovato una soluzione bella, anche se ci manca una sede nostra. La sfida però ci sta dando nuovi stimoli. Genitori e ragazzi hanno risposto molto bene alla chiamata, e con i nuovi ragazzi abbiamo incrementato i nostri numeri».

Il presidente Fabiano ha concluso con un appello alla città: «Abbiamo bisogno di grande visibilità quest’anno, non per sentirci importanti, ma perché una visibilità può coinvolgere la città. E sentire la città dietro può essere una cosa decisiva per tener duro questi due anni e completare il sogno. Nel passato abbiamo già dimostrato che senza risorse ma con la passione riusciamo ad avere grandi cose, vogliamo continuare ad avere questo sogno».