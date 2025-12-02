Voyage en Francophonie: le classi della Carducci di Gavirate vivono una giornata di teatro in lingua francese

Il primo dicembre le scuole dell’IC “Carducci” di Gavirate hanno ospitato il Théâtre Français International per due rappresentazioni della “pièce” Voyage en Francophonie, uno spettacolo interamente in lingua francese pensato per avvicinare gli studenti alla cultura e alla lingua d’Oltralpe in modo dinamico, coinvolgente e autentico.

Un primo turno dedicato ai più piccoli

Durante la mattina, le classi quinte della scuola primaria dei plessi di Voltorre, Bardello e Risorgimento, insieme alle prime classi della scuola secondaria, hanno partecipato alla prima rappresentazione. L’accoglienza è stata calorosa: molti alunni hanno preparato bandierine colorate e, al termine dello spettacolo, hanno richiesto foto e autografi all’attore.

La pièce ha condotto gli studenti in un viaggio attraverso i Paesi francofoni, alternando scene interattive, musica e momenti comici che hanno reso la comprensione immediata e la partecipazione spontanea.

Il secondo turno per le classi più grandi

Successivamente, le classi seconde e terze della scuola secondaria che studiano francese hanno assistito alla seconda rappresentazione. L’intervento degli attori madrelingua ha offerto un’occasione reale di immersione linguistica, permettendo ai ragazzi di esercitare ascolto, pronuncia e consapevolezza culturale.

Un investimento sulle competenze linguistiche del territorio

L’iniziativa conferma l’impegno dell’IC “Carducci” di Gavirate nel valorizzare le lingue straniere come competenza fondamentale per il futuro dei giovani. Il francese, in particolare, rappresenta una risorsa importante per il territorio, anche in virtù della vicinanza con la Svizzera francofona e delle numerose opportunità formative e professionali collegate.

“L’organizzazione è stata impegnativa, ma l’entusiasmo degli alunni e la loro partecipazione attiva sono la migliore ricompensa”, raccontano le docenti. Il teatro permette di vivere la lingua in modo immediato, emozionante e significativo.”

Il valore aggiunto del Théâtre Français International

La compagnia, attiva da oltre sedici anni nella didattica teatrale, ha portato un lavoro di grande qualità. Notevole l’interpretazione di Christophe Bedes, capace di coinvolgere con energia, professionalità e senso pedagogico studenti di tutte le età.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio di apertura europea e potenziamento linguistico che caratterizza l’Istituto, confermando la volontà della scuola di offrire ai propri alunni esperienze formative ricche, concrete e orientate al futuro.