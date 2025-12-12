Weekend di sole nel Varesotto ma attenzione alla nebbia nelle ore più fredde

Fine settimana di sole e temperature miti nel Varesotto grazie alla presenza di un robusto anticiclone che, estendendosi dal Mediterraneo all’Europa centrale, garantirà giornate stabili, asciutte e soleggiate almeno fino a lunedì.

Le temperature diurne saranno superiori alla norma stagionale, con massime che in molte località supereranno i 10-12 gradi, complice la presenza del sole e la totale assenza di piogge. Le notti, invece, resteranno più fredde, con valori minimi localmente prossimi allo zero.

La stagnazione dell’aria e l’assenza di vento favoriranno la formazione di nebbie notturne e mattutine, in particolare nelle zone di pianura e nelle conche.

Ecco le previsioni giorno per giorno del Centro geofisico Prealpino di Varese:

Venerdì 12 dicembre – Soleggiato. Al mattino velature di nubi alte sulle Prealpi e banchi di nebbia in dissoluzione in pianura. Locali brinate all’alba, ma più mite sui rilievi con inversione termica. Particolarmente mite per la stagione anche sulle Alpi con 0°C verso 3000 m.

Sabato 13 dicembre – Tempo simile. Soleggiato. Nebbie notturne sulla pianura in dissoluzione nelle prime ore del mattino. Brinate all’alba ma sempre mite in giornata e in montagna.

Domenica 14 dicembre – Prosegue bel tempo. Ben soleggiato salvo per la presenza di nebbie in pianura in graduale dissoluzione al mattino. Temperature stazionarie o solo in lieve calo. Sempre particolarmente mite per la stagione in montagna. Il bel tempo proseguirà anche lunedì, mentre da martedì arriveranno nuvole e un po’ di pioggia.

