X-Ray-Me: l’installazione di Fariba Ferdosi a Malpensa mostra i segreti del viaggio

L’aeroporto di Milano Malpensa si conferma luogo di incontro tra mobilità globale e cultura ospitando X-Ray-Me, l’installazione site-specific dell’artista italo-iraniana Fariba Ferdosi, a cura di Umberto Croppi. La mostra, allestita nell’Area Extra Schengen del Terminal 1, ed inaugurata mercoledì 10 dicembre sarà fruibile fino al 30 marzo 2026, accogliendo milioni di passeggeri nel cuore pulsante dell’aeroporto intercontinentale milanese.

Un’opera che parla al passeggero, X-Ray-Me nasce, infatti, come riflessione sullo stato d’animo di chi attraversa un aeroporto: il distacco, l’attesa, la trasformazione. Il passaggio sotto lo scanner – soglia simbolica tra un prima e un dopo – diventa metafora di un’indagine interiore: ciò che solitamente resta segreto tra il viaggiatore e i propri oggetti personali si rivela, si astrae, si trasforma in una mappa emotiva.

L’installazione pensata proprio per Malpensa, presenta una scultura in vetro di Murano soffiato, alla quale fanno cornice otto opere in stampa diretta a pigmenti UV. Il vetro, traslucido e fragile, amplifica il tema dell’esistenza in transizione: un equilibrio precario che racconta la condizione umana, fatta di radici, spostamenti, legami sospesi.

Con il suo linguaggio visivo, che integra materiali e tecniche diverse mantenendo una profonda coerenza poetica, Fariba Ferdosi intercetta la dimensione universale del viaggio. Nata a Teheran e divisa tra la città natale e Lucca, l’artista esplora simboli, memorie e oggetti quotidiani, decontestualizzandoli per farne elementi narrativi capaci di parlare a ogni viaggiatore.

Così racconti Ferdosi:

Noi, migranti. Quelli con la valigia. Abbiamo avuto tempo e modo di portarci dietro l’essenziale — o piccoli frammenti di memoria… Così nasce la mia opera X-Ray-Me. Credo nel valore sociale dell’arte, nella sua capacità di unire e generare riconoscimento reciproco. A volte non sappiamo cosa portiamo con noi finché qualcuno non ci invita a guardarci dentro

Con X-Ray-Me, Malpensa connette mondi anche attraverso l’arte, riaffermando il ruolo dell’aeroporto come spazio culturale e di narrazioni condivise. In un ambiente attraversato ogni giorno da milioni di persone, l’opera offre un momento di sospensione, intimità e riflessione: un’esperienza che accompagna e interpreta il movimento globale.