“2000 metri ad Andriivka”, il documentario sulla guerra in Ucraina al Nuovo di Varese

Documentario firmato dal giornalista e regista ucraino Mstyslav Chernov offre una riflessione profonda e potente sulla guerra in Ucraina

Lunedì 19 gennaio alle ore 21.00, il Cinema Nuovo di Varese ospita la proiezione di 2000 metri ad Andriivka, documentario firmato dal giornalista e regista ucraino Mstyslav Chernov, capace di offrire una riflessione profonda e potente sulla guerra in Ucraina.

La proiezione sarà presentata in lingua originale e introdotta da Antonio Orecchia, docente di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi dell’Insubria, che accompagnerà il pubblico nella contestualizzazione storica e politica dell’opera.

Ambientato nel 2023, nel pieno di una controffensiva ucraina rivelatasi fallimentare, il documentario segue Chernov e il collega dell’Associated Press Alex Babenko mentre raccontano l’avanzata di una brigata dell’esercito ucraino attraverso circa un miglio di foresta pesantemente fortificata, con l’obiettivo di liberare il villaggio di Andriivka, occupato dalle forze russe.

Attraverso un intreccio di riprese originali, immagini dalle bodycam dei soldati e momenti di intensa riflessione personale, 2000 metri ad Andriivka restituisce un racconto diretto e coinvolgente del conflitto, mettendo in luce il peso umano e psicologico della guerra. Un viaggio che mostra come, più i soldati avanzano nella loro patria devastata, più emerge la consapevolezza che, per molti di loro, questa guerra potrebbe non avere fine.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione culturale del Cinema Nuovo, da sempre attento al cinema di impegno civile e alla diffusione di opere capaci di stimolare il dibattito pubblico sui grandi temi della contemporaneità.

Ingresso:

– Intero € 7,00

– Ridotto (soci ARCI, over 65 e under 18) € 5,50

– Ridotto soci ARCI under 25 € 4,00

Per ulteriori informazioni contattare filmstudio90@filmstudio90.it