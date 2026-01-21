“A Besano non c’è niente”: la promozione del paese passa dai social

«A Besano non c’è niente». È con questo slogan provocatorio, nato da una critica sentita spesso tra le vie del paese e sui social, che l’amministrazione comunale ha deciso di lanciare una nuova rubrica per far scoprire il cuore pulsante del territorio. L’iniziativa, ideata dall’amministrazione del sindaco Leslie Mulas, punta a ribaltare con ironia un luogo comune, trasformandolo in una vetrina per le attività commerciali, gli artigiani e le tante associazioni che animano il borgo della Valceresio.

L’ironia come strategia di promozione

L’idea nasce per rispondere a chi guarda al paese solo come a un centro residenziale di passaggio. Invece di scagliarsi contro le polemiche, il Comune ha scelto di cavalcarle. Attraverso una serie di video e post, la rubrica sta entrando nelle botteghe e nelle sedi associative per mostrare volti, prodotti e servizi che spesso sfuggono all’occhio dei più distratti. «L’iniziativa è una risposta a chi polemicamente lo dice: abbiamo preso questo concetto e lo abbiamo girato in positivo – spiega il sindaco Leslie Mulas –. Abbiamo chiesto agli artigiani, alle attività commerciali e alle associazioni se volessero mettersi in luce e abbiamo iniziato a girare per il paese per raccontare cosa c’è davvero sul territorio».

Un paese che cambia: l’effetto Svizzera

Besano vive una dinamica demografica particolare, legata alla sua vicinanza con la Svizzera. Molti residenti sono nuovi arrivati o lavoratori frontalieri che vivono il paese principalmente nelle ore serali. «Abbiamo un giro di residenti molto forte proprio a causa del confine – continua Mulas –. Circa il 10 per cento della popolazione cambia ogni anno e questo fa sì che molte persone non conoscano affatto il tessuto associativo e del territorio».

La rubrica, che uscirà una volta a settimana ogni mercoledì, diventa quindi uno strumento di “accoglienza” per i nuovi cittadini, un modo per spiegare che, dietro le facciate delle case, si nasconde una comunità attiva. Non si tratta solo di shopping, ma di identità: far sapere che a Besano si può fare sport, volontariato o trovare prodotti di qualità è il primo passo per creare senso di appartenenza.

Servizi che resistono e nuove soluzioni

L’amministrazione non nega le critiche costruttive: come molti piccoli centri, anche Besano soffre la mancanza di alcuni servizi storici. Ma la risposta non è la rassegnazione. «In realtà di cose da fare ce ne sono e vogliamo farlo sapere – sottolinea il primo cittadino –. È vero che qualcosa manca, come il panettiere o l’edicola, ma ci sono attività che si adoperano per sopperire a queste mancanze».

