A Biandronno la minoranza denuncia: «Manca l’atto di donazione delle opere di Pedretti». Il Sindaco: “Nessun rischio”

È ancora senza un atto formale la donazione delle opere del pittore Antonio Pedretti al Comune di Biandronno, nonostante la mostra permanente sia già stata inaugurata a Villa Borghi e siano stati spesi 100mila euro per la ristrutturazione degli spazi. A sollevare la questione è Cinzia Parola, consigliera di minoranza di Biandronno Più, che chiede chiarezza su una vicenda che riguarda patrimonio culturale e fondi pubblici.

Le accuse della minoranza: “Un’operazione non ancora definita”

Secondo quanto evidenziato da Parola, l’iter della donazione è iniziato ufficialmente con una delibera della Giunta comunale il 6 marzo 2025, seguita dalla firma di un protocollo d’intesa nell’aprile dello stesso anno. Tuttavia, come emerge da una risposta ufficiale dell’ente a una richiesta di accesso agli atti, «l’atto formale di donazione non risulta ancora perfezionato».

Nonostante ciò, prosegue la consigliera, «l’Amministrazione ha avviato iniziative e comunicazioni pubbliche che presentano l’operazione come già definita, generando, a mio avviso, confusione e mancanza di chiarezza nei confronti dei cittadini».

Inaugurazione già avvenuta e fondi spesi

La mostra permanente è stata inaugurata il 14 dicembre 2025, con tanto di ringraziamenti ufficiali all’artista per la donazione, ma secondo l’opposizione l’Amministrazione avrebbe agito in assenza di un quadro giuridico chiaro. «Il Comune ha deliberato e sostenuto decine di migliaia di euro di spese direttamente dal bilancio comunale prima dell’acquisizione delle opere – sottolinea Parola – fondando una spesa strutturale importante su un atto privo di effetti dispositivi. Questo contrasta con i principi di economicità, legalità, trasparenza e sana gestione finanziaria previsti dalla normativa».

La consigliera ricorda che la questione è stata più volte portata in Consiglio comunale, in particolare nella seduta del 25 settembre 2025, chiedendo trasparenza sulle modalità operative e sugli impegni economici futuri.

Il sindaco Porotti: “Procedura in corso, nessun rischio”

Il sindaco Massimo Porotti, interpellato sul tema, ribadisce la correttezza dell’operato dell’Amministrazione: «Manca solo l’atto formale. Siamo in regola con tutto e sono sereno sulle attività svolte e sul procedimento che andrà a completamento».

Porotti spiega che è ancora in corso la perizia necessaria per la formalizzazione della donazione: «Dobbiamo catalogare le opere, attribuire i titoli e procedere alla valutazione economica di ciascuna. La macchina burocratica ha i suoi tempi, anche perché siamo a corto di personale e i lavori sono rallentati».

Una vicenda da chiarire

Resta il fatto che, ad oggi, il Comune ospita una mostra permanente priva di un atto formale di acquisizione delle opere, situazione che – secondo l’opposizione – espone l’ente al rischio di modifiche future negli accordi o di richieste da parte dell’artista o degli eredi. La consigliera Parola conclude: «Ritengo importante che la cittadinanza sia correttamente informata sullo stato reale della procedura, sulle responsabilità amministrative e sugli sviluppi futuri».