“A Busto Arsizio consumo di suolo eccessivo. La petizione di Beata Giuliana? Da ascoltare”

Sono passati solo alcuni mesi da quando il Sindaco Antonelli e la sua Giunta hanno assunto in Consiglio comunale l’impegno a evitare la realizzazione di un parcheggio nel prato adiacente alla Chiesa di San Rocco, in pieno centro cittadino.

In tale circostanza i consiglieri del Partito Democratico avevano depositato una mozione, poi bocciata dalla maggioranza di centrodestra, con l’intento di indirizzare l’Amministrazione a porre un freno all’eccessivo consumo di suolo in città.

“A preoccupare non sono solo i dati sul consumo di suolo degli ultimi anni, che comunque certificano una tendenza di continuo incremento, ma anche la localizzazione a ridosso delle principali arterie viabilistiche” – commenta il consigliere comunale Paolo Pedotti.

Negli ultimi anni il Partito Democratico cittadino ha sottolineato la necessità di limitare il consumo di suolo invitando l’Amministrazione a recuperare le numerose aree dismesse presenti in città o a utilizzare terreni già edificati. È il caso, ad esempio, della proposta di destinare al nuovo ospedale Busto-Gallarate l’area interna e quella adiacente al sedime dell’ospedale attuale, evitando così il consumo di ulteriore suolo a Beata Giuliana.

“La scelta della Giunta di indirizzare molte delle nuove edificazioni pubbliche e private a ridosso dell’arteria del Sempione e in particolare nell’area di Beata Giuliana risulta sempre più problematica” – commenta il consigliere dem. “In primo luogo, vi è la tutela del verde e del paesaggio del quartiere, come chiesto dalla petizione promossa dall’associazione Riabitare che merita ascolto e risposte concrete” – continua Pedotti. “Vi è inoltre il problema di rendere accessibile e sostenibile la viabilità nel quartiere e a ridosso del Sempione” – afferma – “Le vie principali del quartiere oggi sono già sature negli orari di punta e lo saranno sempre di più in assenza di interventi adeguati, con conseguenza sulla qualità dell’aria e quindi della salute degli abitanti”.

Per questi motivi Pedotti auspica l’avvio di un percorso di confronto con i cittadini e una risposta seria da parte del Comune, che deve passare anche “attraverso la revisione della Pianificazione – alla voce Traffico, Mobilità sostenibile e Governo del Territorio – su cui le ultime Giunte di centrodestra, hanno proceduto, se non in ritardo, con tempi insufficienti a creare una gestione complessiva e sinergica dei singoli interventi”.