“A Busto Arsizio consumo di suolo eccessivo. La petizione di Beata Giuliana? Da ascoltare”
Il consigliere comunale del Partito Democratico commenta l’iniziativa degli abitanti del quartiere per la salvaguardia degli spazi verdi: "Giunta miope su urbanistica e viabilità"
Sono passati solo alcuni mesi da quando il Sindaco Antonelli e la sua Giunta hanno assunto in Consiglio comunale l’impegno a evitare la realizzazione di un parcheggio nel prato adiacente alla Chiesa di San Rocco, in pieno centro cittadino.
In tale circostanza i consiglieri del Partito Democratico avevano depositato una mozione, poi bocciata dalla maggioranza di centrodestra, con l’intento di indirizzare l’Amministrazione a porre un freno all’eccessivo consumo di suolo in città.
“A preoccupare non sono solo i dati sul consumo di suolo degli ultimi anni, che comunque certificano una tendenza di continuo incremento, ma anche la localizzazione a ridosso delle principali arterie viabilistiche” – commenta il consigliere comunale Paolo Pedotti.
Negli ultimi anni il Partito Democratico cittadino ha sottolineato la necessità di limitare il consumo di suolo invitando l’Amministrazione a recuperare le numerose aree dismesse presenti in città o a utilizzare terreni già edificati. È il caso, ad esempio, della proposta di destinare al nuovo ospedale Busto-Gallarate l’area interna e quella adiacente al sedime dell’ospedale attuale, evitando così il consumo di ulteriore suolo a Beata Giuliana.
“La scelta della Giunta di indirizzare molte delle nuove edificazioni pubbliche e private a ridosso dell’arteria del Sempione e in particolare nell’area di Beata Giuliana risulta sempre più problematica” – commenta il consigliere dem. “In primo luogo, vi è la tutela del verde e del paesaggio del quartiere, come chiesto dalla petizione promossa dall’associazione Riabitare che merita ascolto e risposte concrete” – continua Pedotti. “Vi è inoltre il problema di rendere accessibile e sostenibile la viabilità nel quartiere e a ridosso del Sempione” – afferma – “Le vie principali del quartiere oggi sono già sature negli orari di punta e lo saranno sempre di più in assenza di interventi adeguati, con conseguenza sulla qualità dell’aria e quindi della salute degli abitanti”.
Per questi motivi Pedotti auspica l’avvio di un percorso di confronto con i cittadini e una risposta seria da parte del Comune, che deve passare anche “attraverso la revisione della Pianificazione – alla voce Traffico, Mobilità sostenibile e Governo del Territorio – su cui le ultime Giunte di centrodestra, hanno proceduto, se non in ritardo, con tempi insufficienti a creare una gestione complessiva e sinergica dei singoli interventi”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.