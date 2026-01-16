A Busto nasce un nuovo festival: “Barchitettura”racconta l’architettura e il costruire

Nasce un nuovo festival culturale, “Barchitettura”, che arricchisce lo straordinario panorama dei festival cittadini (sono 14) con un approfondimento sull’architettura, disciplina articolata che unisce aspetti più propriamente tecnici con altri culturali, afferenti alla creatività e all’estetica, in una evidente tensione a coniugare l’utile con il bello.

Ideato dall’assessorato alla Cultura, guidato da Manuela Maffioli, il festival ha trovato piena attuazione grazie a partnership di assoluto livello qualitativo che offrono una ricchezza di approcci e di contenuti e un solido fondamento scientifico: Ordine degli Architetti della Provincia di Varese, Politecnico di Milano, Università Liuc di Castellanza, Liceo Artistico Candiani.

Si tratta di un progetto triennale: la prima edizione si svolgerà dal 5 all’8 febbraio 2026 con eventi diffusi sul territorio e ha come titolo “Costruire” (nel 2027 sarà Abitare, nel 2028 Vivere)

L’Ordine degli Architetti darà crediti ai partecipanti iscritti, ma non sarà un festival per soli addetti ai lavori.

«Come tutti gli altri festival cittadini sarà uno strumento di conoscenza e crescita culturale aperto a tutti coloro che desiderino essere parte integrante di un processo che è anche e innanzitutto umano, individuale e collettivo – afferma l’assessora Maffioli-. Sarà un festival di ampio respiro, grazie alle eccellenti collaborazioni, che fa intuire anche un ampliamento al territorio provinciale per i prossimi anni».

Unico del territorio e tra i pochi in Lombardia dedicati al tema, il festival fa il punto su un disciplina in cui la città ha dato molto e comprende una mostra incentrata sulla figura dell’architetto (non solo) bustocco Enrico Richino Castiglioni, dal titolo “Enrico Castiglioni. Città architettura comunità”, che verrà ospitata presso le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna dal 7 febbraio al 1 marzo. All’architetto sarà dedicata anche una nuova mappa tematica della collana “Percorsi urbani” realizzata a cura degli uffici musei e didattica museale. Si tratta della terza, dopo quelle dedicate all’architetto Silvio Gambini e alle tracce di Alessandro Manzoni in città.

Non mancherà la possibilità di visitare alcuni studi di architettura cittadini che apriranno le porte per far conscere spazi, progetti, idee.

Alla presentazione del festival alla stampa hanno partecipato l’assessore Maffioli, Paola Bassani, presidente dell’Ordine degli Architetti di Varese, Barbara Galli per il Politecnico Milano, Laura Ballestra, direttrice della Biblioteca, Mario Rostoni dell’Università LIUC, Anna Fumagalli per il Liceo Candiani, oltre alla squadra dell’assessorato alla cultura (uffici musei e didattica museale).

Il programma del festival BArchitettura

giovedì 5 febbraio

ore 18.00

Molini Marzoli, Sala Tramogge

Tavola rotonda sul tema della sostenibilità e della circolarità nel progetto d’architettura con i relatori Gabriele Masera (PoliMI) e Filippo Pagliani (Park Associati) e i moderatori Paolo Bossi (PoliMI) e arch. Rolando Pizzoli/Membro commissione Sostenibilità (OdA) – Studio Park

Evento organizzato con il patrocinio del Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

a seguire

Molini Marzoli / sala retrostante la Sala Tramogge

Happy Arch, momento conviviale con i relatori offerto ai partecipanti con la collaborazione di ENAIP

venerdì 6 febbraio

ore 11.00

Molini Marzoli, Sala Tramogge

Cercare la casa in ogni architettura, Luca Molinari incontra e dialoga con lo studio AMDL

CIRCLE di Michele De Lucchi, vincitore del premio Architetto Italiano 2025

Evento organizzato da Ordine degli Architetti Varese

ore 14.30

Auditorium LIUC, corso Matteotti 22, Castellanza

La Provincia-Città di Enrico Castiglioni: architettura, industria, educazione nell’Alto milanese

Ciclo: Conversazione in Biblioteca

La figura poliedrica di Enrico Castiglioni, Ingegnere, architetto, “uomo universale”, apre a riflessioni che spaziano dal progetto urbanistico di una provincia-città, al rapporto committente progettista, all’architettura industriale e alla valorizzazione dei patrimoni architettonici diffusi, con riferimento anche alle strutture educative di cui Castiglioni ha realizzato illustri esempi.

Relatori: Anna Gervasoni (Rettore Università LIUC), Paola Bassani (Presidente Ordine degli Architetti di Varese), Paolo Lamberti (Presidente e AD Lamberti Spa), Paolo

Bossi (Professore Politecnico di Milano)

Modera: Daniele Bardelli (Professore Università Cattolica di Brescia)

Organizzato da LIUC Università Cattaneo

ore 16.00

Sostenibilità finanziaria per lo sviluppo dei territori

La sostenibilità finanziaria è oggi una leva cruciale per lo sviluppo dei territori, chiamati a coniugare investimenti strategici, innovazione e coesione sociale.

Architettura urbana, trasformazione digitale e qualità delle infrastrutture sono tre driver fondamentali, in grado di migliorare l’efficienza dei servizi e abilitare nuovi modelli di crescita. L’incontro propone una riflessione multidisciplinare su questi temi e sulle opzioni di finanziamento disponibili, con particolare attenzione al partenariato pubblico–privato (PPP) come strumento per sostenere progetti ad alto impatto.

Organizzato da LIUC Università Cattaneo

ore 17.00-19.00

Liceo Artistico – Coreutico Musicale Candiani – Bausch, via Manara 6, Busto Arsizio

Progetti e tecnologie per l’architettura: il Liceo Artistico Candiani-Bausch apre alla cittadinanza

Conferenza di presentazione presso l’Aula Magna del Liceo Artistico Coreutico-Musicale Candiani-Bausch, via Manara 6, Busto Arsizio.

Interventi: Maria Silanos, Dirigente Scolastica, Anna Fumagalli e Marzia Sartorelli, docenti di Architettur

A seguire apertura dell’esposizione dei progetti di architettura sulla città di Busto Arsizio, svolti dagli studenti dall’a.s. 2016 a oggi. Organizzato da Liceo Artistico – Coreutico Musicale Candiani – Bausch

dalle ore 18.00

Busto Arsizio IN | OUT Studio

Conversazioni con gli architetti

Gli studi di architettura della città aprono le loro porte: un’occasione per conoscere gli architetti, entrare nei loro studi, scoprire cantieri in corso e progetti futuri.

Organizzato da Ordine degli Architetti Varese

sabato 7 febbraio

ore 09.00 – 13.00

Busto Arsizio IN | OUT Studio

Conversazioni con gli architetti

Gli studi di architettura della città aprono le loro porte: un’occasione per conoscere gli architetti, entrare nei loro studi, scoprire cantieri in corso e progetti futuri.

Organizzato da Ordine degli Architetti Varese

dalle ore 15.00

Liceo Artistico – Coreutico Musicale Candiani – Bausch, via Manara 6, Busto Arsizio

Apertura straordinaria del Liceo alla cittadinanza

Esposizione dei progetti di architettura e design, lezioni aperte e dimostrazioni a cura degli studenti: apertura dell’aula immersiva con visori per entrare in modo virtuale negli spazi architettonici 3D progettati dagli studenti; dimostrazioni delle attività progettuali e

costruzione di modelli con la stampante 3D e le macchine digitali per il taglio automatico

Organizzato da Liceo Artistico – Coreutico Musicale Candiani – Bausch

ore 17.30

Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna

Inaugurazione mostra Enrico Castiglioni. Città Architettura Comunità

a cura di Paolo Bossi con la collaborazione di Barbara Galli

La mostra rappresenta un omaggio all’architetto Enrico Castiglioni (1914-2000), uno dei protagonisti dell’architettura europea, a un quarto di secolo dalla morte e dopo il recente completamento dell’inventario del suo Archivio professionale, donato agli Archivi storici

del Politecnico di Milano.

L’esposizione, che comprende una sezione con fotografie di Marco Introini (stampate grazie ad AFI – Archivio Fotografico Italiano) e una con opere appartenenti alle raccolte civiche, è visitabile fino al 1 marzo 2026.

Organizzato da Comune di Busto Arsizio, con il patrocinio del Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

domenica 8 febbraio

ore 15.00

Chiesa del Sacro Cuore dei Frati Minori, piazzetta Padre Gentile Mora 1

Visita guidata Enrico Castiglioni

Visita guidata di una selezione delle opere architettoniche di Enrico Castiglioni dalla Chiesa del Sacro Cuore alle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna

A cura di Paolo Bossi, Professore di Storia dell’Architettura presso il Politecnico di Milano e

Curatore della mostra Enrico Castiglioni. Città Architettura Comunità, ed Erika Montedoro,

Conservatrice del Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio.

Organizzato da Comune di Busto Arsizio, con il patrocinio del Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite fino a esaurimento dei posti disponibili