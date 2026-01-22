A Cardano al Campo un percorso tra arte e storia per il Giorno della Memoria

Una giornata interamente dedicata alla consapevolezza storica e all’impegno civile.

Il prossimo 27 gennaio, l’amministrazione comunale di Cardano al Campo, insieme con l’IC “Maria Montessori”, il CCRR “Laura Prati” e la sezione locale Anpi, promuove un doppio appuntamento per celebrare il Giorno della Memoria.

Il mattino: La voce degli studenti

Presso la Scuola Secondaria di primo grado di via Carreggia, alle ore 9,30 verrà inaugurata la mostra/concorso “Spegni l’indifferenza. Accendi l’umanità”.

L’esposizione raccoglie gli elaborati grafici e fotografici nati dalla profonda riflessione degli studenti che in collaborazione con Anpi, nel mese di novembre, hanno visitato il Memoriale della Shoah a Milano. La mostra sarà un’occasione per la cittadinanza di guardare l’orrore del passato attraverso gli occhi delle nuove generazioni e resterà aperta al pubblico fino al 30 gennaio.

La sera: L’approfondimento storico

Alle ore 20:30, sempre presso i locali della Scuola Montessori in via Carreggia, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Tra Storia e Memoria”.

La serata vedrà l’intervento del professor Piraino e della dottoressa Laura Clerici. I due relatori guideranno il pubblico in un’analisi che intreccia il rigore della ricostruzione storica con la necessità etica della memoria, offrendo chiavi di lettura fondamentali per comprendere come il passato continui a interrogare il nostro presente.

I due momenti si intrecciano integrando il lavoro creativo e rielaborativo dei ragazzi con un momento di divulgazione storica, passando dal coinvolgimento emotivo dei giovani all’approfondimento critico per tutta la comunità, convinti che la conoscenza sia l’unico vero antidoto all’indifferenza.

Sede dei due appuntamenti: Scuola Secondaria di primo grado (IC Montessori), Via Carreggia 1 , Cardano al Campo.

Per info:– Ufficio Cultura Comune di Cardano al Campo tel 0331-266270