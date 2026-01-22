Varese News

Gallarate/Malpensa

A Cardano al Campo un percorso tra arte e storia per il Giorno della Memoria

In programma l'inaugurazione della mostra degli studenti al mattino e conferenza serale "Tra Storia e Memoria"

Auschwitz

Una giornata interamente dedicata alla consapevolezza storica e all’impegno civile.
Il prossimo 27 gennaio, l’amministrazione comunale di Cardano al Campo, insieme con l’IC “Maria Montessori”, il CCRR “Laura Prati” e la sezione locale Anpi, promuove un doppio appuntamento per celebrare il Giorno della Memoria.

Il mattino: La voce degli studenti

Presso la Scuola Secondaria di primo grado di via Carreggia, alle ore 9,30 verrà inaugurata la mostra/concorso “Spegni l’indifferenza. Accendi l’umanità”.

L’esposizione raccoglie gli elaborati grafici e fotografici nati dalla profonda riflessione degli studenti che in collaborazione con Anpi, nel mese di novembre, hanno visitato il Memoriale della Shoah a Milano. La mostra sarà un’occasione per la cittadinanza di guardare l’orrore del passato attraverso gli occhi delle nuove generazioni e resterà aperta al pubblico fino al 30 gennaio.

La sera: L’approfondimento storico

Alle ore 20:30, sempre presso i locali della Scuola Montessori in via Carreggia, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Tra Storia e Memoria”.

La serata vedrà l’intervento del professor Piraino e della dottoressa Laura Clerici. I due relatori guideranno il pubblico in un’analisi che intreccia il rigore della ricostruzione storica con la necessità etica della memoria, offrendo chiavi di lettura fondamentali per comprendere come il passato continui a interrogare il nostro presente.

I due momenti si intrecciano integrando il lavoro creativo e rielaborativo dei ragazzi con un momento di divulgazione storica, passando dal coinvolgimento emotivo dei giovani all’approfondimento critico per tutta la comunità, convinti che la conoscenza sia l’unico vero antidoto all’indifferenza.

Sede dei due appuntamenti: Scuola Secondaria di primo grado (IC Montessori), Via Carreggia 1 , Cardano al Campo.

Per info:– Ufficio Cultura Comune di Cardano al Campo tel 0331-266270

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.