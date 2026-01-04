A Casnate con Bernate una sport e personaggi dello spettacolo per dire “No alla violenza! No al Bullismo!”

Sabato 14 febbraio il Palafrancescucci ospita una giornata speciale tra sport e spettacolo con l’obiettivo di raccogliere fondi per una casa comunità che accoglie donne vittime di abusi e violenza

Lo sport si mette al servizio del sociale per una giornata dedicata alla lotta contro il bullismo e la violenza sulle donne. Sabato 14 febbraio 2026, il Palafrancescucci di Casnate con Bernate (ex Palasampietro) ospiterà un grande evento benefico che vedrà scendere in campo volti noti della televisione e atleti locali in una sfida di solidarietà rivolta a giovani e famiglie delle province di Como e Varese.

Una sfida di volley per il sociale

Il momento centrale del pomeriggio sarà la partita di pallavolo che vedrà contrapposti la squadra degli “Angeli della TV” di Mediaset e la formazione Volley ASC Como EPS. Non si tratterà però solo di una competizione sportiva: l’intera manifestazione nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su temi cruciali come il rispetto e la prevenzione della violenza. Parte del ricavato della giornata sarà infatti devoluto a una casa comunità che accoglie donne vittime di violenza.

Un parterre di stelle tra musica e reality

L’evento, presentato da Enza Asaro e Marco Baruffato, vanta una lunga lista di ospiti speciali che si alterneranno tra il campo e il palco. Tra i nomi più attesi spiccano Ciccio Graziani, Jolanda Renga, Niveo e Carmen, insieme a molti altri protagonisti del mondo dei reality e dello spettacolo come Paolo Annoni, Micol Cattaneo e Davide Aviano. Il programma prevede inoltre un’esibizione della Nazionale ASC Fit Kids e un mini concerto finale con tutti gli artisti presenti.

Convegni e tecniche di autodifesa

Oltre allo spettacolo, l’iniziativa offrirà momenti di riflessione profonda grazie a un convegno dedicato proprio ai temi della violenza e del bullismo. Gli istruttori ASC saranno inoltre protagonisti di una dimostrazione pratica di tecniche di autodifesa, offrendo strumenti utili e concreti ai partecipanti. L’evento, patrocinato tra gli altri da Confcommercio Sport & Wellness Lombardia, inizierà alle ore 16:00 e si concluderà intorno alle 21:00.

Come partecipare

Per assistere alla manifestazione è previsto un biglietto simbolico dal costo di 10 euro. Dato che i posti sono limitati, gli organizzatori consigliano caldamente l’acquisto online attraverso la piattaforma Billetto (qui).