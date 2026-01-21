A Casorate Sempione apre “Molteplicità dell’essere”, la retrospettiva di Carlo Parolo

A Palazzo Cattoretti di Casorate Sempione apre al pubblico dal 24 gennaio la mostra Molteplicità dell’essere, retrospettiva dedicata all’artista e intellettuale Carlo Parolo (1920–2008), a cura di Lara Scandroglio ed Elisabetta Farioli. L’inaugurazione è in programma alle ore 16.30.

L’esposizione ripercorre il percorso di Carlo Parolo, artista dalla personalità complessa ed eclettica, capace di attraversare linguaggi e temi differenti con uno sguardo sempre rinnovato. La sua formazione è segnata anche dall’esperienza teatrale, vissuta negli anni giovanili a contatto con protagonisti della scena italiana, tra cui Dario Fo, e da un’intensa curiosità intellettuale alimentata da musica, letteratura e arti visive.

La mostra restituisce una produzione caratterizzata da una continua sperimentazione tecnica e tematica. Nei paesaggi e nelle nature morte prevalgono toni delicati e rarefatti, mentre i soggetti teatrali rimandano a figure sospese tra identità e maschera, in un immaginario vicino alla letteratura pirandelliana. Nei lavori emerge una tensione costante tra ordine e inquietudine, equilibrio e disgregazione.

Centrale nel percorso è anche il rapporto dell’artista con la fede, vissuto in modo profondo e ambivalente: accanto al desiderio di credere, affiora il peso del dogma. Nei dipinti a soggetto religioso questa tensione si traduce in immagini cariche di emotività e contraddizione.

Pur nella forma della retrospettiva, la mostra, che raccoglie circa cinquanta opere, restituisce il ritratto di un artista attraversato da conflitti interiori e da una ricerca incessante, in cui la pittura diventa strumento per tentare una conciliazione tra le tensioni.

La mostra è allestita a Palazzo Cattoretti, in piazza Mazzini, e sarà visitabile fino al 15 febbraio.

Orari di apertura: domenica 25 gennaio; 1, 2, 8 e 15 febbraio dalle 10.30 alle 12; sabato 31 gennaio dalle 10 alle 13; sabato 7 e 14 febbraio dalle 10 alle 12.