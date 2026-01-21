A Cassano Magnago il “Dave Academy Live Concert”, il tributo ai Pink Floyd e David Gilmour

L’evento si terrà venerdì 13 marzo al Teatro Auditorio, un’esperienza autentica, coinvolgente e immersiva, che rende omaggio alla leggenda musicale e al suo iconico chitarrista

Dave Academy rappresenta molto più di una semplice Tribute Band. La cura meticolosa nella ricerca dell’accuratezza sonora, unita all’esecuzione completamente dal vivo e priva di basi preregistrate, fa sì che il live della band sia un autentico viaggio nel tempo, capace di far rivivere le emozioni dei concerti storici di Gilmour e dei Pink Floyd.

II live dei Dave Academy garantisce un’esperienza autentica, coinvolgente e immersiva, rendendo omaggio alla leggenda musicale e al suo iconico chitarrista, offrendo ai fan un tributo sincero e di alta qualità, sia dal punto di vista musicale che scenico

Dave Academy si ispira ai live storici dei Pink Floyd e di David Gilmour per ricreare fedelmente il sound e l’energia di performance indimenticabili. Tra i brani riproposti figurano capolavori come “Echoes” (da “Live at Pompeii” 1972), “Shine on You Crazy Diamond” (da “Pulse” tour 1994) e “Wearing the Inside Out” (da “Live at Royal Albert Hall” 2006).

L’attenzione agli effetti scenografici, come proiezioni, giochi di luci e laser, arricchisce lo spettacolo creando un’atmosfera immersiva che trasporta lo spettatore in una dimensione percettiva unica, rendendo ogni concerto un viaggio sensoriale indimenticabile.

Intero con posto assegnato: € 20,00

Spese di transazione aggiuntive per pagamenti online con carta.

Biglietti disponibili anche in cassa il giorno dell’evento.

Ticket on line su evients.com

https://www.evients.com/events/dave-academy-tribute-to-pink-floyd-david-gilmour/308ea63d27ce44ef8e0c13cba2cbf44e