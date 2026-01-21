Varese News

A Cassano Magnago il “Dave Academy Live Concert”, il tributo ai Pink Floyd e David Gilmour

L’evento si terrà venerdì 13 marzo al Teatro Auditorio, un’esperienza autentica, coinvolgente e immersiva, che rende omaggio alla leggenda musicale e al suo iconico chitarrista

DAVE ACADEMY LIVE CONCERT: A GREAT TRIBUTE TO PINK FLOYD AND DAVID GILMOUR
Spettacoli

13 Marzo 2026

Dave Academy rappresenta molto più di una semplice Tribute Band. La cura meticolosa nella ricerca dell’accuratezza sonora, unita all’esecuzione completamente dal vivo e priva di basi preregistrate, fa sì che il live della band sia un autentico viaggio nel tempo, capace di far rivivere le emozioni dei concerti storici di Gilmour e dei Pink Floyd.

II live dei Dave Academy garantisce un’esperienza autentica, coinvolgente e immersiva, rendendo omaggio alla leggenda musicale e al suo iconico chitarrista, offrendo ai fan un tributo sincero e di alta qualità, sia dal punto di vista musicale che scenico

Dave Academy si ispira ai live storici dei Pink Floyd e di David Gilmour per ricreare fedelmente il sound e l’energia di performance indimenticabili. Tra i brani riproposti figurano capolavori come “Echoes” (da “Live at Pompeii” 1972), “Shine on You Crazy Diamond” (da “Pulse” tour 1994) e “Wearing the Inside Out” (da “Live at Royal Albert Hall” 2006).

L’attenzione agli effetti scenografici, come proiezioni, giochi di luci e laser, arricchisce lo spettacolo creando un’atmosfera immersiva che trasporta lo spettatore in una dimensione percettiva unica, rendendo ogni concerto un viaggio sensoriale indimenticabile.

Intero con posto assegnato: € 20,00
Spese di transazione aggiuntive per pagamenti online con carta.
Biglietti disponibili anche in cassa il giorno dell’evento.
Ticket on line su evients.com
https://www.evients.com/events/dave-academy-tribute-to-pink-floyd-david-gilmour/308ea63d27ce44ef8e0c13cba2cbf44e

21 Gennaio 2026

Foto

