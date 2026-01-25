A Castellanza la Mostra “Emozioni dei Giochi – Culture Through Sport”
Il progetto, coerente con il programma culturale di Regione Lombardia, è inserito nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026
Dal 28 gennaio al 21 febbraio 2026 la Biblioteca Civica di Castellanza ospiterà la Mostra “Emozioni dei Giochi – Culture Through Sport”, promossa dal Comune di Castellanza, SportPiu e LeGuns ASD, e realizzata dalla FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs. in collaborazione con Fondazione Fiera Milano e Commissione Europea – Rappresentanza a Milano. Il progetto, coerente con il programma culturale di Regione Lombardia, è inserito nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 con lo scopo di promuovere i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport.
L’inaugurazione ufficiale si terrà mercoledì 28 gennaio alle 11.30 nella Biblioteca Civica di Castellanza, e vedrà la partecipazione delle Autorità cittadine e del Prof. Franco B. Ascani, Presidente FICTS e unico italiano membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO – Comitato Internazionale Olimpico.
La Mostra
L’allestimento prevederà un percorso narrativo articolato attorno a tre grandi temi: le emozioni dei Giochi Olimpici Estivi e Invernali, le Donne ai Giochi e le storie dei Giochi Paralimpici, restituendo lo spirito autentico dell’Olimpismo come patrimonio culturale condiviso e accessibile a tutti. I visitatori saranno avvolti in un racconto emozionale attraverso fotografie e video selezionati in esclusiva dalla library ufficiale del CIO. Con 130 Nazioni aderenti e oltre 11.000 associati, la FICTS è infatti l’unica federazione del settore riconosciuta dal CIO per il quale promuove attraverso le immagini i valori dello sport ed il significato socioculturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici.
Un programma diffuso in città
Accanto al percorso espositivo, l’iniziativa proporrà un ricco calendario di eventi rivolti alla cittadinanza e realizzati in sinergia con le Istituzioni, gli Enti e le realtà culturali, sportive e associative del territorio. Elemento distintivo del programma è il coinvolgimento attivo delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Castellanza con laboratori e incontri educativi organizzati presso la Biblioteca Civica. Momento simbolico di particolare rilevanza sarà il Viaggio della Fiamma Olimpica, con il passaggio in città previsto per mercoledì 4 febbraio 2026. Un’occasione unica che coinvolgerà l’intera comunità cittadina e gli alunni delle scuole, chiamati a partecipare a questo storico appuntamento, anticipata da una serata speciale di incontro e approfondimento con giornalisti e protagonisti del mondo sportivo, concepita come occasione di preparazione e condivisione in vista del passaggio in città della Fiamma Olimpica.
«Il passaggio in città del Viaggio della Fiamma Olimpica – dichiara Davide Tarlazzi, assessore alla cultura e all’istruzione del Comune di Castellanza – ha fornito l’input per progettare insieme ad altre istituzioni, a realtà sportive e culturali, al mondo associativo un cartellone di eventi capace di diffondere per la città lo spirito e i valori olimpici. Le Olimpiadi sono una manifestazione sportiva avvincente e di grande fascino. Ma ciò di cui abbiamo più bisogno in questi tempi è soprattutto il messaggio e l’eredità valoriale che sanno generare. Si apre dunque un periodo intenso di proposte – a partire dall’interessante mostra ospitata in Biblioteca civica – alle quali invito i concittadini e per le quali ringrazio tutti i promotori. Anche in questa occasione la città sceglie di puntare su un sistema culturale che fa rete per poter incidere maggiormente».
A sottolineare il senso complessivo dell’iniziativa è Stefano Monestier, incaricato di recente da SportPiu per il coordinamento della Mostra a Castellanza: «“Emozioni dei Giochi – Culture Through Sport” è un progetto di altissima caratura che unisce sport, cultura ed educazione in un’unica visione condivisa. Per Castellanza rappresenta un’occasione straordinaria, e il passaggio della Fiamma Olimpica renderà questa esperienza ancora più significativa, collegando idealmente la città ai Giochi di Milano Cortina 2026. In questa prospettiva, il quadro degli eventi offrirà a tutti, soprattutto ai più giovani, l’opportunità concreta di interpretare lo sport oltre la competizione, rafforzandone il valore educativo e culturale».
