A Castiglione Olona la rassegna Tè con l’Autore racconta i paesaggi della Resistenza con Enzo Laforgia e Carlo Meazza

Domenica 25 gennaio alle 16, al Caffè Lucioni di Castiglione Olona, torna l’appuntamento con “Il tè con l’autore”, la rassegna letteraria promossa dall’associazione Borgo Antico, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. Protagonisti dell’incontro saranno Enzo Laforgia e Carlo Meazza, autori del libro “Paesaggi della Resistenza nei romanzi di Calvino, Fenoglio e Meneghello”.

Un pomeriggio nel segno della memoria

«Sarà un giorno che dedicheremo alla memoria di Pietro Macchione – dice Ugo Marelli, presidente dell’associazione – un amico che ci ha accompagnati in tutti questi anni di attività, come ospite con i suoi libri e con quelli degli autori che pubblicava. Un modo per onorare la sua memoria e per non disperdere il patrimonio culturale che ha rappresentato».

L’iniziativa si inserisce quindi nel solco della memoria, non solo quella storica della Resistenza, ma anche quella civile e culturale, fatta di figure che hanno lasciato un segno nel panorama editoriale e intellettuale varesino.

La Resistenza tra parole e immagini

Il libro presentato intreccia letteratura e fotografia. Enzo Laforgia, storico e saggista, analizza i romanzi di Calvino, Fenoglio e Meneghello come testimonianze letterarie che hanno dato voce a personaggi e vicende della Resistenza italiana. Accanto a lui, Carlo Meazza, fotografo e autore di una settantina di libri dedicati al paesaggio, propone un ricco apparato iconografico che accompagna e amplifica la narrazione.

«Da questi romanzi – aggiunge Ugo Marelli – emerge anche un paesaggio fisico e umano che Meazza ripercorre con il suo obiettivo, restituendo uno sguardo affettuoso verso l’umanità». Un viaggio visivo e narrativo che attraversa colline, valli, sentieri e volti, offrendo una lettura emozionale e storicamente documentata di un periodo centrale del Novecento.

I protagonisti

Enzo Laforgia, docente di Storia e Filosofia al liceo Cairoli di Varese (attualmente in aspettativa per svolgere il ruolo di assessore alla cultura del Comune), è noto per il suo impegno nella divulgazione storica e nella promozione culturale. Tra i suoi lavori più recenti il saggio “Quando il fascismo dettava la dieta”.

Carlo Meazza, sociologo e fotografo, ha pubblicato libri dedicati ai paesaggi del Varesotto, al lago Maggiore e ai luoghi narrati da Piero Chiara e Vittorio Sereni, ma anche reportage da diverse parti del mondo, come Tibet e Uganda.