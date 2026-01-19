A Castiglione Olona un gennaio tra capolavori del Rinascimento e ricami preziosi

Il mese di gennaio si apre all’insegna dell’arte e della scoperta a Castiglione Olona. Il Museo della Collegiata propone un ricco calendario di appuntamenti per accompagnare i visitatori alla scoperta delle sue esposizioni temporanee, tra capolavori del Rinascimento fiorentino e preziosi manufatti tessili. Attraverso visite guidate dedicate, sarà possibile approfondire la storia di opere eccezionali e accedere a luoghi solitamente non visitabili, come la sagrestia cinquecentesca.

Il capolavoro fiorentino in mostra

Fino al 6 febbraio, il museo ospita l’esposizione «Il Bambino e san Giovannino. Nuovo capolavoro di Natale in Collegiata». Protagonista assoluta è l’Adorazione con il Bambino e san Giovannino di Bartolomeo di Giovanni, artista fiorentino che lavorò al fianco di maestri del calibro di Ghirlandaio e Botticelli. L’opera, messa a disposizione da un collezionista privato, offre l’occasione unica di ammirare da vicino la maestria della scuola toscana del Quattrocento. La mostra permette inoltre di varcare la soglia della sagrestia del Cinquecento, uno spazio suggestivo normalmente escluso dal percorso di visita ordinario.

Le visite guidate alla Collegiata natalizia

Per chi desidera immergersi nelle atmosfere della Firenze di Lorenzo il Magnifico, sono previsti tre appuntamenti speciali giovedì 22, giovedì 29 e sabato 31 gennaio, sempre alle ore 15.00. Durante questi incontri, i partecipanti potranno approfondire i simboli e la storia dell’autore e della tavola esposta. «Il prestito di questo capolavoro è un regalo che dischiude luoghi preziosi e storie lontane» – Laura Marazzi, conservatrice del Museo della Collegiata -. Per partecipare è necessaria la prenotazione via mail, con un costo agevolato di 6 euro che comprende sia l’ingresso che la visita guidata.

La natura e il Cantico delle Creature

Parallelamente, fino al 1 febbraio, prosegue l’esposizione «Natura in punta d’ago». Al centro dell’attenzione un raffinato ricamo di due metri, anticamente utilizzato come coprileggio della Collegiata. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per gli 800 anni del Cantico delle Creature di San Francesco e fa parte di un progetto diffuso che coinvolge diversi musei lombardi. Il ricamo descrive un mondo brulicante di flora e fauna, dove ogni dettaglio vegetale o animale racchiude un profondo significato simbolico legato alla creazione.

Lo zoo simbolico tra dipinti e ricami

Un focus particolare sugli animali è previsto per mercoledì 28 gennaio alle 15.00 con la visita «Animali ricamati e dipinti in Collegiata». Si tratterà di un vero e proprio viaggio nello “zoo simbolico” che popola il Battistero, la Collegiata e il Museo: un percorso dove agnelli, leoni, aquile e colombe convivono con figure più curiose come una scimmia e un pollo sultano, quest’ultimi protagonisti proprio del prezioso ricamo esposto. Anche per questo evento, curato direttamente da Laura Marazzi, è richiesta la prenotazione obbligatoria per garantire la migliore esperienza possibile ai visitatori.

ORARI MUSEO

Da martedì a sabato > 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica > 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Museo della Collegiata – Via Cardinal Branda, 1 – 21043 Castiglione Olona (VA) – Tel. 0331 858903

www.museocollegiata.it – info@museocollegiata.it

Parrocchia Beata Vergine del Rosario – Via Verdi, 15 – 21043 Castiglione Olona (VA) – Tel. e Fax 0331 850280

Lunedì chiuso

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone)

Visite COLLEGIATA NATALIZIA

giovedì 22 gennaio; ore 15.00

giovedì 29 gennaio; ore 15.00

sabato 31 gennaio; ore 15.00

Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it

6 euro (ingresso e visita)

Visita ANIMALI RICAMATI E DIPINTI IN COLLEGIATA

mercoledì 28 gennaio; ore 15.00

Prenotazione obbligatoria via mail didattica@museocollegiata.it

6 euro (ingresso e visita)