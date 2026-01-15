A Chiasso fermato dalla Guardia di Finanza con un titolo azionario da oltre 100mila euro
Fermato a Ponte Chiasso un cittadino italiano residente in Svizzera. L’uomo è stato sanzionato con una multa amministrativa ed è stato disposto il sequestro amministrativo del titolo
Un titolo azionario al portatore del valore di oltre 100mila euro è stato sequestrato nei giorni scorsi al valico ferroviario di Chiasso dai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, impegnati nei controlli quotidiani alla frontiera con la Svizzera.
Fermato un imprenditore italiano residente in Svizzera
Il sequestro è scattato durante un controllo di routine su un cittadino italiano residente nella Confederazione Elvetica, fermato mentre faceva ingresso in Italia. Alla richiesta di dichiarare eventuali somme di denaro, titoli o altri valori trasportati, l’uomo – un imprenditore – ha dichiarato di avere con sé circa 3.000 euro in contanti e di trovarsi in Italia per motivi di lavoro.
Tuttavia, l’evidente stato di agitazione mostrato durante il controllo ha insospettito i finanzieri, che hanno deciso di approfondire la verifica, ispezionando anche la valigetta dell’uomo.
Scoperto un titolo da oltre 100.000 euro
All’interno della valigetta è stato rinvenuto un certificato azionario al portatore emesso da una società svizzera per un valore pari a 100.000 franchi, equivalenti a circa 107.000 euro. Il titolo, per sua natura trasferibile senza necessità di intestazione, rientra tra i valori soggetti a obbligo dichiarativo in caso di attraversamento della frontiera.
Non essendo stata effettuata alcuna dichiarazione, l’uomo è stato sanzionato con una multa amministrativa compresa tra il 70% e il 100% della somma eccedente il limite consentito. Contestualmente, è stato disposto il sequestro amministrativo del titolo.
Controlli costanti a tutela della legalità
L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di controllo economico-finanziario del territorio svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza ai valichi di confine. Un’attività che punta a contrastare illeciti e traffici finanziari, assicurando il rispetto delle norme in materia di circolazione transfrontaliera di valori.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.