A Chiasso fermato dalla Guardia di Finanza con un titolo azionario da oltre 100mila euro

Un titolo azionario al portatore del valore di oltre 100mila euro è stato sequestrato nei giorni scorsi al valico ferroviario di Chiasso dai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, impegnati nei controlli quotidiani alla frontiera con la Svizzera.

Fermato un imprenditore italiano residente in Svizzera

Il sequestro è scattato durante un controllo di routine su un cittadino italiano residente nella Confederazione Elvetica, fermato mentre faceva ingresso in Italia. Alla richiesta di dichiarare eventuali somme di denaro, titoli o altri valori trasportati, l’uomo – un imprenditore – ha dichiarato di avere con sé circa 3.000 euro in contanti e di trovarsi in Italia per motivi di lavoro.

Tuttavia, l’evidente stato di agitazione mostrato durante il controllo ha insospettito i finanzieri, che hanno deciso di approfondire la verifica, ispezionando anche la valigetta dell’uomo.

Scoperto un titolo da oltre 100.000 euro

All’interno della valigetta è stato rinvenuto un certificato azionario al portatore emesso da una società svizzera per un valore pari a 100.000 franchi, equivalenti a circa 107.000 euro. Il titolo, per sua natura trasferibile senza necessità di intestazione, rientra tra i valori soggetti a obbligo dichiarativo in caso di attraversamento della frontiera.

Non essendo stata effettuata alcuna dichiarazione, l’uomo è stato sanzionato con una multa amministrativa compresa tra il 70% e il 100% della somma eccedente il limite consentito. Contestualmente, è stato disposto il sequestro amministrativo del titolo.

Controlli costanti a tutela della legalità

L’operazione si inserisce nell’ambito dell’attività di controllo economico-finanziario del territorio svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza ai valichi di confine. Un’attività che punta a contrastare illeciti e traffici finanziari, assicurando il rispetto delle norme in materia di circolazione transfrontaliera di valori.